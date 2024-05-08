明揚爆炸大火開庭 製造處協理：不知C40-P架橋劑是危害化學品
製作高爾夫球的明揚公司屏東廠去年9月大火釀10死100多人受傷。屏東地檢署今年1月依過失致死等罪起訴時任管理幹部6人。屏東地院今開第4次準備程序庭，今庭訊製造處協理鄭紹廷，鄭紹廷庭訊說，公司採分層負責與授權管理，倉庫業務授權下屬執行，他不負責工安，工安是工安課負責。
去年9月明揚惡火造成10死百餘人輕重傷，屏東地檢署今年1月起訴時任明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠等管理階層6人。屏東地院今開第4次準備程序庭，針對檢方起訴6名被告，法官分別庭訊，前3次分別庭訊生管課倉管組長林靄宏，生管課副課長阮世昌、工安課長王志成。
今庭訊製造處協理鄭紹廷，法官問對於檢方起訴犯罪事實等是否認罪？鄭紹廷庭訊說，明揚規模不算小，有橫向、縱向分工。他負責生產、製造、統籌與規畫生產目標的擬定及達成，及品質與效率的提升推動，不負責工安，工安是由工安課負責，製造單位遵守工安單位提出的規範。
鄭紹廷庭訊說，他所處的製造處是公司人員最多的，業務龐大，縱向來說，公司採分層負責與授權管理，倉庫業務是授權下屬執行。他大學念機械系，研究所念工業工程，他並無化學、化工背景及專長。事發之前，他未曾看過安全資料表，亦不知道有機過氧化物的分級及危險管制量。
鄭紹廷庭訊說，他在檢方訊問時，他有明確說他事前未看過C40-P安全資料表，檢方卻起訴他取得安全資料表並知悉期危害安全條件等，這些並非事實。檢方偵訊時並未問到2019年勞檢內容與2020年第三次董事會決議，也不認同起訴書提及他無視2019年勞檢內容與2020年第三次董事會決議。
鄭紹廷庭訊說，事發後，公司對此災害的檢討避免再次發生，仍還在做檢討報告；鄭紹庭是製造處協理，鄭庭訊說，製造處下有3個課、1個部，其中一個課是生管課，生管課有設兩個組，倉儲組、排程組。他不知道本案C40-P架橋劑是危害的化學品。
另外兩次準備程序庭5月13、5月15日；明揚惡火，屏東地檢署調查起火原因，明揚存放超量C40-P架橋劑，數量高達三千公斤，存放環境不佳，導致化學反應蓄熱不斷升高，因分解所產生揮發性氣體，將塑膠袋撐破導致粉塵爆炸。
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