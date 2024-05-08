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傳Toyz劉偉健發監前失聯 中檢加強掌握行蹤

中央社／ 台中8日電

前電玩遊戲競技選手Toyz劉偉健）因販毒案件，遭判處4年2月定讞，近日將發監執行，外傳他昨天失聯疑似畏罪潛逃。台中地檢署今天表示，已加強掌握劉男行蹤，視情況啟動防逃機制。

劉偉健原定7日要參加網路直播節目，外傳他突然失聯，工作人員多方聯繫未果，原定當晚9時進行的節目延至晚間11時，但劉偉健仍未現身，節目因此取消，讓外界懷疑他將畏罪潛逃。

台中地檢署今天表示，針對劉偉健發監執行日期，因目前尚未收到最高檢察署的案件卷宗，還未確定發監時間。檢方已囑咐警方加強掌握劉男的行蹤，視情況啟動防逃的必要手段。

全案起於，台中市警方民國110年在中部地區查獲多名藥頭，循線向上追查，認為劉偉健涉販賣大麻，嫌疑重大，隨即逮捕劉偉健，台中地檢署聲押禁見獲准。由於劉偉健坦承犯行、供出毒品上游，之後法院裁定劉偉健以新台幣150萬元交保。

全案一、二審均判處劉偉健有期徒刑4年2月，日前最高法院駁回上訴，全案定讞，近期將由檢方通知到案執行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

Toyz 劉偉健 失聯 網路直播

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