基隆正濱派出所驚傳槍響！警員意外擊發手槍 警局將懲處

基隆市警二分局正濱派出所袁姓警員今天在所內槍械室清槍時，未依規定在清槍櫃內清槍，並意外擊發子彈，射中辦公區域地板，把地磚打破一個洞，又彈射到電視螢幕導致破裂。基隆市警察局今晚表示，袁姓警員操作槍枝不當，將依規定懲處。

警方調查，在正濱派出所任職的袁姓警員，中午12點50分左右返回派出所時，在槍械室內卸除彈匣時，未依規定執行清槍程序，並朝門外誤擊手槍，子彈擊中地板後反彈到電視。

派出所內傳出槍響，引起所內人員震驚，還好沒有造成傷亡。市警局表示，依規定調查事發過程後，再依警察人員獎懲相關規定議處；市警局也要求各單位主管落實械彈領繳及清槍程序。