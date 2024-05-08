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打詐抓假個人幣商 調查局破北台灣大型洗錢水房

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

行政院長陳建仁今天下午赴刑事局主持「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，其中調查局台北市調查處破獲的「個人假幣商」洗錢水房，經辦案人員追查幣流，追出三層轉匯帳戶，逮捕主謀吳亞倫、張家綸、徐浩翔，洗錢金額高達1億9萬元，北檢檢察官羅韋淵上月已依詐欺、洗錢罪起訴9幣商。

據了解，此車手集團以吳亞倫（綽號Aaron）為主，下線車手幣商為徐浩翔、張家綸、李芸妍，該集團長期協助「神老闆」詐欺團用虛擬貨幣洗錢，隱匿性相當高，追緝相當困難，全案之所以會有破口，是車手集團有培養「面試官」，新成員加入須經過共犯徐培譯、林育陞擔任輔導員，親自帶領新人帶著大筆現金去購買虛擬貨幣，實際教導如何轉匯洗錢，沒想到行蹤敗露，「手把手教學」過程全被調查局掌握。

台北市調查處自今年1月起，分批搜索約談李芸妍等人到案，相關人稱，只是單純幫忙客戶買賣虛擬貨幣，不認識詐團，經手6000萬元贓款的吳亞倫更詭辯，自己曾因被懷疑偵辦過，但2次獲不起訴，所以根本沒涉及洗錢，都是被他人誤陷。

調查局分析幣流發現，這群車手所購買的泰達幣，都是來自相同源頭，並集中進入「神老闆」等集團使用的電子錢包，金額約2億元，車手從中收取1%到2%酬勞；而被捕的車手對區塊鏈等專業知識幾乎毫無所悉，有車手見手法穿幫無法再騙，坦承洗錢犯行。

起訴指出，吳亞倫是台北地區大型洗錢集團，他們幕後有海外高人指點，隨時都準備好與假客戶的對話紀錄，以及匯款證明，每當調查人員查訪，車手都會宣稱自己是個人幣商，因為在網路上投放廣告，會有客戶要求購買泰達幣等虛擬貨幣，他們進行KYC後，收到款項就依客戶指示把泰達幣打入指定錢包，事實上均是洗錢犯行。

檢警調今召開打詐記者會，北檢女檢察官陳玟瑾（前排右1）到場說明偵查洗錢困境。圖／調查局提供
檢警調今召開打詐記者會，北檢女檢察官陳玟瑾（前排右1）到場說明偵查洗錢困境。圖／調查局提供

洗錢 虛擬貨幣 車手

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