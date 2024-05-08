影／便衣刑警持槍越區辦案未通報…遇三重警大喊「中山分局」 真實情況曝光

台北市警方執行緝毒專案，昨天晚上10點多鎖定開著「行動販毒車」的李姓男子，一路從士林區跟監至新北市三重區，最終在街頭攔車逮捕，查獲毒咖啡包449包，孰料因沒有通報當地三重警方越區辦案，又辦案的是便衣刑警，釀三重警方誤認街頭擄人，一度掏槍警戒，所幸最後溝通確認「是自己人」，一分鐘內化解衝突。

該起緝毒行動，是北市警中正二分局協同中山、大安分局，報請台北地檢署指揮偵辦竹聯幫明仁會為首的劉姓男子「小蜜蜂」販毒集團，小蜜蜂毒販的特性是在車上交易，不下車方便隨時轉移，包括劉男在內的6名藥頭昨天白天陸續落網，剩下常出沒在士林區的犯嫌李男未現身，經專案小組調閱監視器畫面，昨天晚上發現李男身影，中山分局便衣刑警從士林區，一路跟監至台北橋進入新北市。

由於是跟車，並非攔截圍捕，專案小組沒有喊無線電支援，沿途發現李男開車上台北橋駛入三重區，不到10分鐘，他疑發現被跟監，莫名加速且意圖轉入巷弄，中山分局幹員怕跟丟，當機立斷在安全巷弄攔車，大聲喝斥下車，果然在車內查獲目標犯嫌以及449包毒咖啡包。

當時夜深人靜，中山分局幹員喝斥的聲音被民眾聽到，因為刑警身穿便衣手持警用配槍，民眾誤以為是街頭持槍擄人，嚇的告知正巧在附近執行火警搶救交管勤務的三重警方，三重警聽聞對方持槍，直接掏槍警戒。

根據民眾拍攝的影片可以看到，中山便衣刑警見三重制服警察掏槍走來，高聲大喊「不要舉槍，槍放下」、「不要緊張，槍放下」三重警回喊「槍放下、槍放下」，現場氣氛緊張，期間便衣警察左手高舉，右手出示刑警證，大喊「中山分局！」經三重制服警察核實身分，一分鐘內化解虛驚。

因沒有越區通報，讓警察朝警察掏槍的誤會出現，畫面全被民眾錄下，引發熱議。為何沒有通報？有承辦員警無奈說，「事發突然，犯嫌會跑，會轉移，下了台北橋後可能是三重，也可能是蘆洲，怎麼報？」，「下橋後跟車，10分鐘內當機立斷攔車，重點是有把歹徒緝獲，真的有破案最重要」。

他表示，跨區辦案不通報，過去確實有「搶功勞」、「走漏風聲」、「破功」等疑慮，像去年五月就上演國道警察獲悉它單位要在服務區抓販毒集團，怕被檢討處分因此刻意增派巡邏，讓它單位破功，但這次案件根本不是怕被搶功勞或陋習的問題，只是單純情況急迫。

根據警政署「各級警察機關通報越區辦案應行注意要點」，就指出「如遇緊急情形或另有特殊原因，得於事後會知（通報越區辦），惟執行時應注意辨識，避免發生意外事故」。

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