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夫妻藏6千萬大麻花闖關遭逮 行李多次轉運「洗產地」竟敢求助外交部

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

販毒集團為夾帶毒品闖關入境，企圖以洗產地的方式試圖混淆海關及航警，將市價6千萬的二級毒品大麻花從泰國運往印度、馬國再返台闖關，但該不法集團的行為早被航警局掌握，待運毒闖關的李男及其陳姓配偶入境時將其攔查，並在行李中起出二級毒品大麻花。航警局專案小組再依據李男、陳女口供，前往台中逮捕正在KTV飲酒作樂的兩名幕後主嫌，並於今天宣布破案。

航警局表示，今年3月初接獲運毒情資，鎖定自吉隆坡搭機回台的李姓男子（60年次）及其陳姓配偶（69年次）涉嫌運毒，因此由關務署台北關查緝人員設定注檢，2人入境時神情慌張，明明有託運行李，卻在被海關攔查時矢口否認。

海關調閱訂位資料時發現，2人自吉隆坡返台時明明有託運4件行李，卻只有2件同班機回台，另外2件行李則因為超重被留在印度德里機場，必須結清超重費用才能運送回台。台北關官員清查2人行李時，發現行李箱內除了毛毯、衣物外，竟藏有30.445公斤的第二級毒品大麻花，2人才坦承以每天新台幣5千元代價幫忙運毒。

李姓男子供稱，他與陳姓配偶因貪圖免費出國旅遊及每天新台幣5千元代價，協助賴姓及李姓主嫌幫忙運毒返台。2人先在泰國與不知名男子碰面，領取4件行李及4400英鎊（約新台幣17.7萬元），原本計劃由泰國飛印度德里再轉赴英國倫敦回台，不料轉機機票竟在印度德里機場遺失而錯過班機。

李男說，因在當地語言不通，只好向外交部求助，最後只能從德里搭機至馬來西亞吉隆坡轉機回台，但每人只能託運一件行李，多出來的行李必須要付超重費，馬來西亞那邊又不收英鎊，只好先帶兩件行李回台，剩下兩件行李等到回台後再付款運回。

航警局透露，李姓夫妻落網後，專案小組便透過外館支付超重運費，將兩件行李運回台灣，台北關官員開箱後又在行李中查獲31.214公斤大麻。4件行李共起出第二級毒品大麻花61.6575公斤，市價約6千萬。隨後依李男口供，在台中逮捕出資的主嫌賴姓男子（66年次）及李姓女子（82年次），2人遭警方拘提時還與陪酒女侍在KTV飲酒作樂，見警方出現一臉錯愕才知事跡敗露。

航警局呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。本案偵破之運毒集團覬覦走私毒品至歐洲高獲利報酬，以出國觀光旅遊名義招募人頭，實則為運輸毒品，民眾切勿上當。

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李男行李中起出的大麻花。圖／航警局提供
李男行李中起出的大麻花。圖／航警局提供
4件行李共起出第二級毒品大麻花61.6575公斤，市價約6千萬。圖／航警局提供
4件行李共起出第二級毒品大麻花61.6575公斤，市價約6千萬。圖／航警局提供
涉嫌夾帶61公斤大麻花闖關入境的陳嫌等4人遭警方移送。圖／航警局提供
涉嫌夾帶61公斤大麻花闖關入境的陳嫌等4人遭警方移送。圖／航警局提供

毒品 行李箱 馬來西亞

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