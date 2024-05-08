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為亡者申冤、為生者解惑 法醫所發表「所誌」

中央社／ 台北8日電

法醫鑑驗是法務行政及檢察實務重要一環，法醫研究所秉持「為亡者申冤、為生者解惑」的使命，執行相驗解剖找死因，助檢察官發現真實，從去年3月啟動編輯「所誌」於今天發表。

法務部長蔡清祥致詞時表示，「所誌」傳承並重現過去的史蹟，恭喜法醫研究所「所誌」正式出版，也感念歷任所長、法醫研究所全體人員為製作這本所誌所付出的心力，也分享自己自民國78年奉派赴美研究法醫制度，花了一年的時間走訪美國各大都市的法醫中心，回國之後就提出「美國相驗制度之研究」的出國報告，當時即建議要籌設法醫研究所。

蔡清祥說，他在擔任部長期間也對國內法醫制度持續精進，如薦送病理專科醫師出國進修法醫專業訓練、調升法醫解剖鑑定費用、與4所醫院中心法醫部門合作，也依照司改國是會議決議「提升科學證據品質、落實司法人權保障」政策等，推動改制法醫研究所升格為國家級司法科學研究院，使國內法醫業務與世界先進國家接軌。

此外，今天「所誌」發表，同時感念本周末為母親節，所長侯寬仁特別贈「所誌」給高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫師尹莘玲表達感謝，感謝她在法醫領域及受虐兒童醫護工作貢獻卓著，幫助許多受虐兒遠離傷害，猶如受虐兒母親展現母愛慈暉和典範，值得社會尊敬。

新聞資料指出，「所誌」闡述可使民眾了解法醫所並非單純研究機關或僅做解剖屍體工作，更包括刑事死亡案件的毒化檢驗，辦理「新世代反毒策略行動綱領」新興毒品尿液檢驗，以及在無名屍、尋親家屬鑑定與安置機構身分不明者DNA建檔比對等多個領域，都扮演積極關鍵角色，法醫所將秉持專業發揮團隊精神，共同為提昇鑑驗水準，落實人權保障，伸張公義，奉獻心力。

受虐兒 美國 醫師

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