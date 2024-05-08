快訊

520就職後赴立院國情報告？ 賴清德4字回應

下班注意！新北忠孝橋4車追撞「車頭毀損」 往三重車流回堵1公里

以「日」為請假單位 彈性育嬰假明上路試辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫遭狂刺13刀「1直捅心臟斃命」今解剖 妻現身控疑遭設局

聯合報／ 記者曾伯愷黃子騰／新北即時報導

新北市42歲李姓男子疑因侵占公司10多萬工程款未歸還，前天前往陳姓老闆家談判，慘遭老闆兒子持刀連刺13刀奪命。今天下午檢警對李男遺體進行解剖釐清死因，死者李男妻子及弟弟現身殯儀館，神情凝重不發一語，在解剖後李妻透過友人表示，她老公不會先動手，懷疑李男當天是被設局奪命。

據了解，42歲死者李男3年前跟著45歲陳男學做天花板輕鋼架裝潢，不過李男因侵占工程款被陳發現，陳男要求李男歸還侵占的10多萬元工程款。但雙方對歸還金額有落差。5日晚間10時許李男帶著開山刀前往淡水區陳男辦公室商談還款事宜，雙方因金額落差問題爆發激烈口角。李男竟從手提包拿出開山刀欲朝陳男身上揮砍，陳男持鐵棍阻擋雙方發生扭打。

在場的陳男兒子見狀竟持折疊刀往李男身上猛刺13刀，李男胸部、後背、肩部遭刺多刀當場血流如注倒地。救護人員獲報到場，發現李男已無生命徵象，經送醫急救後仍因傷重宣告不治。陳姓老闆為替兒子頂罪自稱人是他殺的，被警方依殺人罪嫌送辦。但檢察官複訊時在場員工良心不安翻供，指稱凶手是陳男兒子，才讓這起凶殺案水落石出。陳男被依頂替罪嫌諭令5萬元交保，但陳男因沒錢交保最後被裁定收押，涉嫌殺人的陳男兒子則被少年法庭裁定收容。

今天下午檢警對李男遺體進行解剖，李男妻子前往殯儀館時面對等待的媒體神情凝重一語不發，事後委請友人代為回應表示，陳老闆到處欠債，當天是針對去新竹收帳問題，死者解釋替老闆去新竹收款12萬，但對方卻只願意給李6萬元，因對方說老闆陳男還欠他4萬2，最後只拿回1萬8元，所以李才跟陳說「我跟另外兩人一起去新竹，要算我們是一人6000元走路工」陳才不滿拍桌，認為是李把他的錢全拿走了。

李妻友人並表示，死者李男鼻青臉腫、左臉凹進去、心臟有一刀，懷疑現場已被破壞，且犯案應不只3人應該有更多人動手。甚至覺得李男根本沒有揮刀，當天依約前往根本是場「鴻門宴」。另外老闆兒子因未成年刑責較低，說不定這兩人都不是兇手，盼檢方朝蓄意謀殺方向偵辦。

死者家屬前往殯儀館等待檢察官與法醫解剖。圖／民眾提供
死者家屬前往殯儀館等待檢察官與法醫解剖。圖／民眾提供

命案 殯儀館 殺人 老闆

延伸閱讀

台灣團隊傳授免開刀置換瓣膜 助菲律賓提升醫療水準

收押逾4個月法院今開延押庭 周典論：心臟刺痛昨掛急診

她82歲還能跑半馬 專家指3個好習慣是保持心臟健康及長壽關鍵

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍自慰片討錢 還假扮警栽贓持有毒品

相關新聞

夫遭狂刺13刀「1直捅心臟斃命」今解剖 妻現身控疑遭設局

新北市42歲李姓男子疑因侵占公司10多萬工程款未歸還，前天前往陳姓老闆家談判，慘遭老闆兒子持刀連刺13刀奪命。今天下午檢...

攻堅轟門！臉書家庭代工廣告騙投資近百萬 台南3機房被破10人全押

詐騙集團在台南市設機房，上臉書刊登家庭代工廣告誘使被害人加入LINE，再以投資虛擬貨幣、公司等名義指示購買泰達幣，至少向...

太魯閣號事故新遺骸「不新鮮」 法醫所：花2周驗37件DNA不多

三年前發生的台鐵408號次太魯閣號出軌造成49人罹難不幸，近日發現罹難者的新遺骸；法務部法醫研究所說，37件新遺骸經檢驗...

「藍白合」侯辦酸匯流是柯文哲御用民調 金溥聰挨告誹謗不起訴

台北市前巿長柯文哲去年11月間，以民眾黨總統候選人身分，在「藍白合」議題發燒時公布3家民調，顯示自己高於國民黨對手侯友宜...

太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨…家屬錯愕 台鐵回應了

太魯閣號事故發生已超過三年，家屬今年重回事故現場、清水隧道，又發現遺骸與遺物，經花蓮地檢署鑑識遺骸比對後，確認是十一名罹...

運毒小蜜蜂北市竄至新北 警越區暗巷截車查獲449包毒咖啡

台北市警方近日偵辦劉姓男子所組販毒集團，昨晚追查共犯李姓男子時，在新北市三重區暗巷截車逮人，遭誤認持槍滋事，報警引來轄區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。