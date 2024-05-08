夫遭狂刺13刀「1直捅心臟斃命」今解剖 妻現身控疑遭設局
新北市42歲李姓男子疑因侵占公司10多萬工程款未歸還，前天前往陳姓老闆家談判，慘遭老闆兒子持刀連刺13刀奪命。今天下午檢警對李男遺體進行解剖釐清死因，死者李男妻子及弟弟現身殯儀館，神情凝重不發一語，在解剖後李妻透過友人表示，她老公不會先動手，懷疑李男當天是被設局奪命。
據了解，42歲死者李男3年前跟著45歲陳男學做天花板輕鋼架裝潢，不過李男因侵占工程款被陳發現，陳男要求李男歸還侵占的10多萬元工程款。但雙方對歸還金額有落差。5日晚間10時許李男帶著開山刀前往淡水區陳男辦公室商談還款事宜，雙方因金額落差問題爆發激烈口角。李男竟從手提包拿出開山刀欲朝陳男身上揮砍，陳男持鐵棍阻擋雙方發生扭打。
在場的陳男兒子見狀竟持折疊刀往李男身上猛刺13刀，李男胸部、後背、肩部遭刺多刀當場血流如注倒地。救護人員獲報到場，發現李男已無生命徵象，經送醫急救後仍因傷重宣告不治。陳姓老闆為替兒子頂罪自稱人是他殺的，被警方依殺人罪嫌送辦。但檢察官複訊時在場員工良心不安翻供，指稱凶手是陳男兒子，才讓這起凶殺案水落石出。陳男被依頂替罪嫌諭令5萬元交保，但陳男因沒錢交保最後被裁定收押，涉嫌殺人的陳男兒子則被少年法庭裁定收容。
今天下午檢警對李男遺體進行解剖，李男妻子前往殯儀館時面對等待的媒體神情凝重一語不發，事後委請友人代為回應表示，陳老闆到處欠債，當天是針對去新竹收帳問題，死者解釋替老闆去新竹收款12萬，但對方卻只願意給李6萬元，因對方說老闆陳男還欠他4萬2，最後只拿回1萬8元，所以李才跟陳說「我跟另外兩人一起去新竹，要算我們是一人6000元走路工」陳才不滿拍桌，認為是李把他的錢全拿走了。
李妻友人並表示，死者李男鼻青臉腫、左臉凹進去、心臟有一刀，懷疑現場已被破壞，且犯案應不只3人應該有更多人動手。甚至覺得李男根本沒有揮刀，當天依約前往根本是場「鴻門宴」。另外老闆兒子因未成年刑責較低，說不定這兩人都不是兇手，盼檢方朝蓄意謀殺方向偵辦。
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