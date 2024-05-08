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攻堅轟門！臉書家庭代工廣告騙投資近百萬 台南3機房被破10人全押
詐騙集團在台南市設機房，上臉書刊登家庭代工廣告誘使被害人加入LINE，再以投資虛擬貨幣、公司等名義指示購買泰達幣，至少向3人騙走80萬元。刑事局拘提蔡姓、曾姓、朱姓男子等10人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方全數聲押獲准。
警方調查，詐團去年底起在台南南區、中西區、安平區的住宅大樓租屋，各設機房，在臉書家庭代工、求職類社團登廣告，徵求線上客服、接單人員等，吸引求職者加LINE，再慫恿投資虛擬貨幣或公司，要求開設電子錢包買泰達幣，轉至詐團錢包。
據調查，2名家庭主婦、1名女大學生共被騙80萬元。刑事局偵二大隊第二隊清查IP等資料鎖定機房，上月16日搜索，拘提機房負責人28歲蔡姓、21歲曾姓、24歲朱姓男子及機手共10人。
犯嫌因參加宮廟陣頭互相認識，多人曾被查獲涉詐，蔡曾赴柬埔寨，警方不排除也是從事詐欺。犯嫌多稱從事網路博弈，少數坦承詐欺，稱日薪1千元。
警政署上月8日至19日執行打擊詐欺專案，刑事局二大二結合「社區警政再出發及清源專案3.0」，由台南警方協助查訪，破獲這3個機房，查扣電腦主機13台、手機20支、監視器主機4台及Wi-Fi路由器1台，追查洗錢水房。
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