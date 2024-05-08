桃園警犬隊4犬上路！年底成軍緝毒防爆 地方關心擾鄰

桃園有警犬隊了！桃園市警局積極籌備成立警犬隊，大溪分局三層派出所完成臨時犬舍，市警局警犬隊在高達120多名員警報考領犬員遴選6人競爭激烈，財政部關務署最近同意第一批先提供4隻警犬訓練，預計明天（9日）人犬報到進駐和訓練，最快今年底成立警犬隊，局長吳坤旭今天表示，警犬隊將強化桃園的交通熱點、八大行業治安場所、大型活動的緝毒、防爆、安全檢查維安能力。

桃園市繼新北、台中市之後，第3個成立警犬隊都會，警犬隊緝毒犬在機場被稱「邊境守門員」，桃園有國際際場、捷運及鐵公路交通熱點很多，加上八大業許多治安場所治安工作日益複繁。。

市警局籌設警犬隊遴選領犬員召募令發出，引起許多員警躍躍欲試，第一批遴選領犬員6人，高達120多人報名，錄取率不到5%，在體適能、性向專業測試競爭激烈，選出6人，落選警員在社群抱怨體能測試有爭議，市警局表示，為找出真正警犬適合者，局長下令杜絕所有關說，第一關體能測試刷掉7、80人，第二關性向專業測試由新北警犬隊人員就一人一犬測試，觀察人犬性向和專業，挑選最後6人，過程公開公平。

目前臨時犬舍設在大溪三層所前，將暫時提供警犬隊成員辦公和警犬安置和訓練，引起在地人關切，福安里長許漢宗表示，三層所旁邊雖沒有住戶，對面是蔣經國陵寢，但是設置臨時警犬場舍，仍需做好衛生及隔音措施，避免狗叫聲影響別人。

市議員張肇良、陳治文都認為，臨時犬舍附近有經國陵寢和北橫遊客中心遊客增多，犬舍的噪音、氣味等隔音、空汙等衛生環境是否友善、是否擾鄰及警犬出勤後續問題，都應隨時滾動式檢討。

吳坤旭表示，成立警犬隊目的為因應緝毒、防爆、大型活動安檢勤務治安需求，在機場、機捷等站點及八大行業場所執行緝毒、防爆任務，桃園經常有大型演唱表演活動、明年舉辦燈會，警犬可派上執行安檢任務，做好維安工作，為長期提供警犬隊辦公及警犬訓練，市府編列4400萬元將在大園沙崙興建警犬隊基地，預定2026年完成，發揮警犬訓練緝毒、防爆及執勤最大功效。

市警局表示，警犬隊長由翁玉濠擔任，帶領領犬員6人，採1人1犬照顧訓練，6隻警犬為拉布拉多犬，分為3隻偵爆犬、3隻緝毒犬，目前關務署緝毒犬訓練中心先提供4 隻警犬加入訓練，未來將視治安情況逐步擴大，做好全市緝毒、防爆和安檢治安維護工作。

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