販毒要關8年4月跑了！竹聯幫明仁會大哥再組販毒集團 又賺百萬

劉姓男子是毒品通緝犯，遭判刑8年4月，逃逸期間以竹聯幫明仁會大哥名號組販毒集團，在雙北地區賣毒，半年來不法獲利至少100萬元，北市警方暗中蒐證許久，昨天見時機成熟兵分11路，成功抓回包括劉男在內的13人，一舉瓦解該販毒集團，查扣上千包毒咖啡包、愷他命包，現金4萬7000元等證物，警詢後依毒品罪移送法辦。通緝部分則解送歸案。

北市警中正二分局與中山、大安分局共同執行緝毒專案，發現以通緝犯劉男（35歲）為首的小蜜蜂賣毒集團，透過通訊軟體微信在群組內販賣大量毒品咖啡包、藥錠，並排班小蜜蜂開車至指定地點完成交易，集團組織結構具系統化，分工謀取不法暴利。

專案小組擴大追查發現，該販毒集團僅允許當班小蜜蜂進入毒品倉庫取貨派送，而賣貨、交接班都是在汽車上，並將車子停在民眾頻繁進出的免費停車場躲避追緝，至於主嫌劉男則用通訊軟體遙控犯案，設立多層斷點避免接觸，於是報請台北地檢署指揮偵辦，

專案小組見時機成熟，昨天持拘票、搜票，兵分11路至北市中山區、士林區、新北三重區、新店區等地，順利逮獲劉姓藥頭等13人，起獲毒品咖啡包1000餘包、愷他命60餘包、汽車2輛及贓款4萬7000元等證物。據查，該集團半年來不法獲利至少100萬元。

據了解，遭逮獲的13人，其中有7人是負責賣毒的，其他多是藥腳，多數人都坦承犯行，惟主嫌劉男否認販賣，稱都是自己施用才持有，但警方不採信，已查扣手機還原資料，認定他就是「藥頭老大」，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。劉男因販毒，遭判刑8年4月，因未到案被通緝，一併解送歸案。

值得一提的是，專案小組便衣刑警昨天至士林要抓其中一名藥頭，一路跟車至新北三重，見犯嫌車輛超速加快且意圖轉入巷弄，懷疑跟監情事被曝光，當機立斷攔車逮人，孰料此舉卻被熱心民眾報案，誤以為是當街擄人。三重警方趕抵，立刻掏槍、槍口向下警戒，雙方隔空對話喊「不要緊張，槍放下」，確認身分後這才化解一場虛驚。

針對此狀況，主辦此緝毒專案的中正二分局指出，執行前都有越區通報，但攔車時因為情況危急，故不及通報三重分局，而執行案件的是中山分局同仁，當下即時表明身分並高舉證件，且無持槍對峙情形。

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