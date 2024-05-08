快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／通緝犯台中持槍與警對峙5小時 80歲老母溫情喊話才棄械投降

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

賴姓毒品通緝犯藏匿在台中市大安區一棟鐵皮屋內，彰化警方本月2日上門查緝，遭持槍拒捕，員警先對空開了一槍嚇阻，並動用霹靂小組等20多名警力支援，全副武裝封鎖現場，雙方對峙5小時後，警方請來賴嫌80歲媽媽溫情喊話，賴才自動交出槍枝投降，平和收場。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長張安進說，警方查出53歲賴姓通緝犯，平時以販賣毒品為生，並隨身持有槍械四處逃竄，警方長期蒐證，鎖定他近日經常在台中市大甲、清水區一帶出沒，本月2日傍晚發現他在台中市大安區出沒，即跟監他駕駛的汽車。

張安進說，趁賴男下車之際，員警上前逮捕，但賴將手伸入隨身包包，欲取出槍枝，員警見狀立即對空鳴槍嚇喝止，他趁機躲進鐵皮屋2樓內，與警方展開對峙，警方立即封鎖現場。

彰化縣警察局刑警大隊長陳培德趕到現場指揮，並調派保安警察隊特殊任務警力及協請台中市大甲分局派員到場增援，計動用20多名警力全副武裝，警方為安撫賴嫌情緒，還請來他的80歲老母到場，溫情喊話，賴嫌被老母親情打動，主動交出槍械，才結束約5小時的對峙，平安落幕。

賴嫌主動交出一把JP915金牛座非制式手槍1支、子彈34顆及海洛因等物，警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將賴嫌移送彰化地方檢察署偵辦，他因毒品案被通緝案，立即發監執行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降。圖／警方提供
彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降。圖／警方提供
彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降。圖／警方提供
彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降。圖／警方提供
彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降。圖／警方提供
彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降。圖／警方提供
彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降。圖／警方提供
彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降。圖／警方提供
彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降，起出槍械及毒品。圖巷／警方提供
彰化警方到台中追捕賴姓毒品通緝犯，對空開了一槍，雙方對峙5小時，最後警方請來賴的80歲老母溫情喊話，他才棄械投降，起出槍械及毒品。圖巷／警方提供

台中市 槍枝 毒品 警察 通緝

延伸閱讀

影／單手騎車講手機還未扣安全帽 新北警一攔…查獲通緝犯

賣花老婦遭警關切落淚？他開砲不抓通緝犯「為難養家餬口」被嗆爆

北市吳興街婦人頭套袋中刀命案 警方鎖定通緝犯同居人涉案

通緝犯開AB車拒檢 淡水警追2公里查獲毒品和子彈

相關新聞

高雄男騙誘3友赴KK園區交贖金才返台 狂賺仲介費30萬…判刑出爐

高雄曾姓男子2022年7月中欺騙蔡姓、黃姓、陳姓等3男出境，前往緬甸KK園區從事詐騙，但起初3人全是聽信曾男說在泰國從事...

警政監林明佐中美人計？電競前女董座提前300萬交保

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密等罪嫌，3日已將他聲押禁見獲准，鏡周刊今報導林明佐中了電競聯盟前董事長徐培...

影／通緝犯台中持槍與警對峙5小時 80歲老母溫情喊話才棄械投降

賴姓毒品通緝犯藏匿在台中市大安區一棟鐵皮屋內，彰化警方本月2日上門查緝，遭持槍拒捕，員警先對空開了一槍嚇阻，並動用霹靂小...

德籍教授花蓮失聯 警方協尋

德籍男子Ralf Klausnitzer到花蓮遊玩失聯，警方追查發現他從3月26日就到太魯閣，4月3日上午7時，也就是地...

裝潢行前員工慘死案 老闆認了替兒子頂罪

新北淡水區裝潢公司陳姓老闆，懷疑前員工李姓男子侵占工程款，本月5日相約辦公室談判爆發口角，李男慘遭猛刺13刀送醫不治。士...

提前曝光辦案行動…警政監林明佐洩密貪瀆收押 中檢再14路搜索博弈集團

刑事局三線二星警政監林明佐，涉嫌擔任台中市刑大大隊長期間和博弈集團勾結，洩密給對方造成檢警辦案行動提前曝光，檢、廉2日搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。