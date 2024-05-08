影／通緝犯台中持槍與警對峙5小時 80歲老母溫情喊話才棄械投降

賴姓毒品通緝犯藏匿在台中市大安區一棟鐵皮屋內，彰化警方本月2日上門查緝，遭持槍拒捕，員警先對空開了一槍嚇阻，並動用霹靂小組等20多名警力支援，全副武裝封鎖現場，雙方對峙5小時後，警方請來賴嫌80歲媽媽溫情喊話，賴才自動交出槍枝投降，平和收場。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長張安進說，警方查出53歲賴姓通緝犯，平時以販賣毒品為生，並隨身持有槍械四處逃竄，警方長期蒐證，鎖定他近日經常在台中市大甲、清水區一帶出沒，本月2日傍晚發現他在台中市大安區出沒，即跟監他駕駛的汽車。

張安進說，趁賴男下車之際，員警上前逮捕，但賴將手伸入隨身包包，欲取出槍枝，員警見狀立即對空鳴槍嚇喝止，他趁機躲進鐵皮屋2樓內，與警方展開對峙，警方立即封鎖現場。

彰化縣警察局刑警大隊長陳培德趕到現場指揮，並調派保安警察隊特殊任務警力及協請台中市大甲分局派員到場增援，計動用20多名警力全副武裝，警方為安撫賴嫌情緒，還請來他的80歲老母到場，溫情喊話，賴嫌被老母親情打動，主動交出槍械，才結束約5小時的對峙，平安落幕。

賴嫌主動交出一把JP915金牛座非制式手槍1支、子彈34顆及海洛因等物，警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將賴嫌移送彰化地方檢察署偵辦，他因毒品案被通緝案，立即發監執行。

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