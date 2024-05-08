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德籍教授花蓮失聯 警方協尋

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

Ralf Klausnitzer於地震發生前曾在太魯閣天祥地區，目前仍失聯，親友及警方昨公布相片，盼民眾提供線索以利搜救。圖／警方提供
Ralf Klausnitzer於地震發生前曾在太魯閣天祥地區，目前仍失聯，親友及警方昨公布相片，盼民眾提供線索以利搜救。圖／警方提供
德籍男子Ralf Klausnitzer到花蓮遊玩失聯，警方追查發現他從3月26日就到太魯閣，4月3日上午7時，也就是地震發生前不久，手機定位在天祥地區；警方聯手保七搜尋一個月多無所獲，昨公布相關畫面，若民眾有任何線索，可向警方通報以利搜救。

據了解，Klausnitzer是一名教授，今年57歲，金髮、戴眼鏡，身高約170公分，身形偏瘦，3月25日搭車前往花蓮旅遊，隔天一早穿著黑色T恤和天藍色及膝短褲，搭乘「台灣好行」觀光巴士到太魯閣，後來失去音訊，家人非常著急。

花蓮新城警分局上月2日接獲報案，希望警方幫忙找人。警方四處追查，調閱監視器畫面及男子德國門號通訊紀錄，發現他3月25日到花蓮，入住市區一間旅社，隔天上午9時，太魯閣國家公園內監視器畫面曾錄到他的影像，之後警方靠手機定位，查出Klausnitzer一直到4月3日上午7時，也就是地震發生前不久，都在天祥，但地震發生後山區通訊中斷，已查不到他的位置。

新城警分局表示，將再結合太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊、花蓮縣消防局等，組成搜救團隊尋找Klausnitzer，民眾若有相關訊息，可撥打110或通報警方。

地震 太魯閣國家公園 花蓮

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