聽新聞
test
0:00 / 0:00
德籍教授花蓮失聯 警方協尋
德籍男子Ralf Klausnitzer到花蓮遊玩失聯，警方追查發現他從3月26日就到太魯閣，4月3日上午7時，也就是地震發生前不久，手機定位在天祥地區；警方聯手保七搜尋一個月多無所獲，昨公布相關畫面，若民眾有任何線索，可向警方通報以利搜救。
據了解，Klausnitzer是一名教授，今年57歲，金髮、戴眼鏡，身高約170公分，身形偏瘦，3月25日搭車前往花蓮旅遊，隔天一早穿著黑色T恤和天藍色及膝短褲，搭乘「台灣好行」觀光巴士到太魯閣，後來失去音訊，家人非常著急。
花蓮新城警分局上月2日接獲報案，希望警方幫忙找人。警方四處追查，調閱監視器畫面及男子德國門號通訊紀錄，發現他3月25日到花蓮，入住市區一間旅社，隔天上午9時，太魯閣國家公園內監視器畫面曾錄到他的影像，之後警方靠手機定位，查出Klausnitzer一直到4月3日上午7時，也就是地震發生前不久，都在天祥，但地震發生後山區通訊中斷，已查不到他的位置。
新城警分局表示，將再結合太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊、花蓮縣消防局等，組成搜救團隊尋找Klausnitzer，民眾若有相關訊息，可撥打110或通報警方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言