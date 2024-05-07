淡水裝潢公司命案17歲少年涉殺人 法院裁定收容

新北市淡水裝潢公司命案，士檢查出，裝潢公司老闆的17歲兒子涉殺人，裝潢公司老闆涉頂替兒子，經法院裁定羈押禁見。士林地院少年法庭今晚裁定兒子收容。

全案緣於，裝潢公司老闆5日因金錢糾紛與前員工李姓男子談判，雙方發生衝突，李男身中多刀。消防隊救護車將李男送往淡水馬偕醫院急救宣告不治，致命傷為心臟被刺2刀。

涉案的45歲公司老闆等人，被帶回派出所釐清案情；裝潢公司老闆供稱，因要求李男將侵吞工程款歸還未果，雙方產生口角，李男從隨身包拿出藏匿的刀子威脅，他也從桌下拿出折疊刀對峙，雙方在推擠時，李男胸、肩部及身上多處遭刺。

警方將公司老闆依殺人罪嫌移送士林地檢署。士檢檢察官複訊查出，涉嫌持刀砍人的是公司老闆的未成年17歲兒子，依頂替罪嫌聲押禁見公司老闆。

士院法官審酌公司老闆是出於迴護子女的動機，惡性及情節非重，原本裁定以新台幣5萬元具保，但因他覓保無著等，改裁定羈押禁見。

至於涉案的少年，晚間移送士林地方法院少年法庭，法官審理後裁定收容。