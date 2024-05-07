快訊

福建海警再至金門海域巡查 中共軍媒：保護金門輸水管線不受破壞

國1楠梓路段貨櫃車追撞火燒車 轎車駕駛燒成焦屍難辨識

淡水裝潢公司命案17歲少年涉殺人 法院裁定收容

中央社／ 台北7日電

新北市淡水裝潢公司命案，士檢查出，裝潢公司老闆的17歲兒子涉殺人，裝潢公司老闆涉頂替兒子，經法院裁定羈押禁見。士林地院少年法庭今晚裁定兒子收容。

全案緣於，裝潢公司老闆5日因金錢糾紛與前員工李姓男子談判，雙方發生衝突，李男身中多刀。消防隊救護車將李男送往淡水馬偕醫院急救宣告不治，致命傷為心臟被刺2刀。

涉案的45歲公司老闆等人，被帶回派出所釐清案情；裝潢公司老闆供稱，因要求李男將侵吞工程款歸還未果，雙方產生口角，李男從隨身包拿出藏匿的刀子威脅，他也從桌下拿出折疊刀對峙，雙方在推擠時，李男胸、肩部及身上多處遭刺。

警方將公司老闆依殺人罪嫌移送士林地檢署。士檢檢察官複訊查出，涉嫌持刀砍人的是公司老闆的未成年17歲兒子，依頂替罪嫌聲押禁見公司老闆。

士院法官審酌公司老闆是出於迴護子女的動機，惡性及情節非重，原本裁定以新台幣5萬元具保，但因他覓保無著等，改裁定羈押禁見。

至於涉案的少年，晚間移送士林地方法院少年法庭，法官審理後裁定收容。

老闆

延伸閱讀

裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

淡水油車里口袋公園翻新 讓里民賞河景動健康

逆轉！淡水裝潢行員工慘死 凶嫌竟是「休學老闆兒」護父猛刺13刀

未成年兒砍前員工13刀致死 父涉頂替扛殺人罪…5萬覓保無著羈押禁見

相關新聞

裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

新北淡水區裝潢公司陳姓老闆，懷疑前員工李姓男子侵占工程款，本月5日相約辦公室談判爆發口角，李男慘遭猛刺身體13刀送醫不治...

提前曝光辦案行動…警政監林明佐洩密貪瀆收押 中檢再14路搜索博弈集團

刑事局三線二星警政監林明佐，涉嫌擔任台中市刑大大隊長期間和博弈集團勾結，洩密給對方造成檢警辦案行動提前曝光，檢、廉2日搜...

刑事局曝前5大「高風險個資遭駭業者」 吃到飽饗賓集團、World Gym上榜

詐騙案時有所聞，刑事局今天公布今年首季民眾通報高風險業者前5名，以高檔自助餐聞名的饗賓集團59件居冠，其次為World ...

司法史首例！法官獨站司法院前10小時行動結束 他說了這句話

基隆地院法官李岳今天早上7點半捧著一束白花、撐著黑傘佇立司法院前廣場，直至傍晚5點半才離去，期間司法院高層、基院院長陳雅...

德籍學者淡大演講…離台前遊太魯閣失聯 他曝「非地震意外」

德籍男子Ralf Klausnitzer 3月底太魯閣天祥地區失聯，新城警方接獲報案接連前往天祥一帶山莊、景點搜尋均無所...

逆轉！淡水裝潢行員工慘死 凶嫌竟是「休學老闆兒」護父猛刺13刀

李男遭控多次侵占公司10多萬工程款未歸還，這個月5日晚上雙方約在新北淡水辦公室內談判，李沒錢歸還與陳姓老闆爆發口角。李拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。