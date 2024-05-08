裝潢行前員工慘死案 老闆認了替兒子頂罪

新北淡水一間裝潢公司陳姓老闆兒子，失手刺死李姓員工，案發後警方封鎖現場蒐證。記者曾伯愷／翻攝 新北淡水區裝潢公司陳姓老闆，懷疑前員工李姓男子侵占工程款，本月5日相約辦公室談判爆發口角，李男慘遭猛刺13刀送醫不治。士林地檢署複訊案情大逆轉，陳男身為父親，涉頂替未成年兒子「蟲蟲」殺人罪，遭依頂替罪聲押禁見獲准，「蟲蟲」遭少年法官裁定收容，至於案發時在場的張姓員工，被依重傷未遂罪嫌聲押。

據悉，死者李男3年前向陳男學做天花板輕鋼架裝潢，陳男見承包生意增多因此成立裝潢公司，但卻懷疑李男侵占工程款，雙方心生芥蒂，李男甚至撕破臉拒上工。

5日晚間，雙方相約商談還款事宜，李男帶開山刀搭計程車到場，辦公室內有陳男、陳男女友及兒子與員工，兩人為工程款落差爆發激烈口角，其中1名員工朝李男丟東西後，偕同陳男女友離場。

專案小組查出，陳男要求李男先還6千元，但李男拒絕稱沒錢，陳男憤怒拍桌辱罵，李男掏出開山刀砍陳男，陳男則拿鐵棍阻擋，張姓、沈姓員工與陳男兒子見狀，上前欲拉離雙方，李男仍持刀揮向4人。

陳男兒子涉從茶几下拿出摺疊刀，氣憤猛刺李男13刀，其中2刀刺進心臟為致命傷，直到李男胸、肩、背濺血倒地才停止，衝突過程中，張男曾拿煙灰缸砸死者頭部。陳男到案後供稱「人是我殺的」，被依殺人罪送辦。

豈料沈姓員工在地檢署作證，指證凶手非陳男，而是陳男未成年兒子，是陳男要求他說謊。陳男經檢方漏夜訊問坦承頂包，因兒子為保護他才會持刀殺人，他想扛下殺人罪，檢方依頂替罪聲押陳男。