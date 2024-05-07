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愛妻遭劫殺…凶嫌更四審逃死刑 丈夫落淚「對家屬不公」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

男子劉志明10年前隨機強盜、性侵殺害曾獲師鐸獎的退休女教師，劉男五度判處死刑，今更四審宣判，合議庭卻認定劉男搶劫2000元部分欠缺證據補強，劉男犯行不符「情節最重大之罪」，撤銷改判無期徒刑。

女教師丈夫張介能煎熬10年，殺害妻子的凶嫌五度判處死刑，卻到更四審逆轉改判無期徒刑，今下午現身受訪，講到激動處一度落淚，今天判決結果讓他躲過死刑，「對家屬公平嗎？」

受害的女教師，退休多年，任教時曾獲特殊優良教師，與張育有2子1女，原本幸福和樂的家庭，卻因劉男惡行破碎。

張介能外出都背著妻子遇害當天的小包，裡面還留有妻子的帽子、耳機等貼身物品，每一樣都由張以夾鏈袋仔細包好，張表示，這是唯一重要證物，就算拉鍊壞了，他也不惜修復保存。

他說，這10年來只要他有空就會出庭，有次法官卻要他舉證妻子被搶多少錢，還幫劉男硬凹當時不算計畫性搶奪、殺人，他拼命找存摺、發票舉證，明明行車紀錄器就錄下包包被打開、零錢掉到車上的聲音，法官卻仍爭執這一點，最後仍被認定無效。

他說，劉從案發前就帶著削短的榔頭，先在哈囉市場外等候，鎖定他妻子後，騎車尾隨至車旁，確認車內只有1人，趁妻子不備下手犯案，「這一切難道都不算計畫性搶奪、殺人」嗎？

今天聽聞宣判結果，張介能一度「差點失控」，但最後忍住情緒，不要讓憂鬱、躁鬱症狀左右，他說，這幾年來，劉男有法扶基金會派任3名律師，他只有犯保協助指派1名律師協助。

他為了讓自己長期抗戰，逼自己參加馬拉松，維持體能，就是為了跟劉撐到最後，為了更四審，他特地自費再多請一位律師，沒想到竟然迎來失望的判決結果。

張介能說，劉在鑑定時，高雄榮總就出具報告，劉男性犯罪再犯率52％，後續兩次鑑定也指劉男無精神相關問題，並指「教化與否的判斷是法官的責任」，法官卻無視，還把責任推回給鑑定單位。

他說，國外廢死是搭配終身監禁，劉男47歲犯案，被判無期徒刑，按照假釋條件，最快60多歲就能出獄，簡直縱虎歸山，「台灣根本沒有廢死的條件。」

妻子遭凶嫌劉志明殘忍殺害，張介能始終保護愛妻的隨身花布包，把它當作重要證據，沒料事與願違，最終仍等不到被害人的正義。記者張議晨／攝影
妻子遭凶嫌劉志明殘忍殺害，張介能始終保護愛妻的隨身花布包，把它當作重要證據，沒料事與願違，最終仍等不到被害人的正義。記者張議晨／攝影

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