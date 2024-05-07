台南30歲男清晨亂敲鄰居大門 大麻吸到神智不清遭查獲送辦

30歲蕭姓男子涉嫌吸食大麻後，今天清晨4點多在台南市安平區某社區大樓走動還亂敲鄰居大門，有住戶受到驚擾連忙報警。警方到場後，查出他涉嫌持有二級毒品大麻、毒品吸食工具，尿液初篩呈現二級毒品陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警四分局育平派出所員警今天清晨4點多執行巡邏勤務，獲報安平區健康路三段一處社區大樓，有男子於走廊神智不清且有癲狂態樣，還亂敲鄰居大門有住戶受到驚擾連忙報警，警方到場後，查證身分為蕭姓男子(30歲)，又查獲二級毒品大麻1包（0.81公克）、大麻殘渣袋（0.78公克）、大麻罐3個及毒品吸食工具等，經採集尿液初篩呈現二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

據了解，大麻為第二級毒品，屬中樞神經迷幻劑，毒品吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺等現象。長期使用會產生耐受性及心理依賴性，一旦停用會產生焦躁、憂鬱、睡眠障礙等戒斷症狀。長期使用會造成學習及認知能力減退、免疫力降低。

分局長曹儒林表示，濫用毒品危害身心鉅大，切勿誤信網路流傳大麻合法化謠言，或貪圖一時放鬆而染上毒癮，以免傷身又觸法，應尋求合法管道來紓壓，才不會惹出大麻煩。