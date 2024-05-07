快訊

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

距離不到3公分...故宮人員遭爆在翠玉白菜旁邊簽文件 庫房還被清潔人員闖入

「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死23傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南30歲男清晨亂敲鄰居大門 大麻吸到神智不清遭查獲送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲蕭姓男子涉嫌吸食大麻後，今天清晨4點多在台南市安平區某社區大樓走動還亂敲鄰居大門，有住戶受到驚擾連忙報警。警方到場後，查出他涉嫌持有二級毒品大麻、毒品吸食工具，尿液初篩呈現二級毒品陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警四分局育平派出所員警今天清晨4點多執行巡邏勤務，獲報安平區健康路三段一處社區大樓，有男子於走廊神智不清且有癲狂態樣，還亂敲鄰居大門有住戶受到驚擾連忙報警，警方到場後，查證身分為蕭姓男子(30歲)，又查獲二級毒品大麻1包（0.81公克）、大麻殘渣袋（0.78公克）、大麻罐3個及毒品吸食工具等，經採集尿液初篩呈現二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

據了解，大麻為第二級毒品，屬中樞神經迷幻劑，毒品吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺等現象。長期使用會產生耐受性及心理依賴性，一旦停用會產生焦躁、憂鬱、睡眠障礙等戒斷症狀。長期使用會造成學習及認知能力減退、免疫力降低。

分局長曹儒林表示，濫用毒品危害身心鉅大，切勿誤信網路流傳大麻合法化謠言，或貪圖一時放鬆而染上毒癮，以免傷身又觸法，應尋求合法管道來紓壓，才不會惹出大麻煩。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蕭姓男子涉嫌持有大麻，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
蕭姓男子涉嫌持有大麻，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 大麻 毒品

延伸閱讀

【Daily Podcast】美國司法部提案：將大麻從一級管制藥物降為三級

高雄2男種大麻 租屋地下室宛如成大麻田...差1個月要收成

毒品政策歷史性改變！美擬將大麻改列低風險藥物

殷琪網購大麻藥品給寵物狗險涉罪 防檢署：國內無相關藥證供寵物用

相關新聞

案情新發現！淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

新北淡水侵吞工程款殺人案，淡水警方獲報逮捕陳姓老闆涉持摺疊刀猛刺李男13刀不治，士林地檢署複訊後發現，全案凶嫌疑為未成年...

徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢遭收押 北檢今首次提訊杜秉澄等3人

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄和手下林于倫等人，因涉嫌替詐團洗錢，不法金額達2700萬，遭檢方收押禁見迄今。台北地...

夏于喬父親夥同「富南斯」吸金10億 掰吸不到1億求緩刑踢鐵板

藝人夏于喬父親夏世紘夥同「富南斯」集團成員吸金，一審被依銀行法非法經營收受存款業務罪判處2年4月徒刑，夏上訴，台灣高等法...

開銷巨大入不敷出搞詐騙 收款抽2%佣金…余天女婿得手估近百萬

前立委余天的女婿陳鑒上周驚爆擔任車手頭遭逮，並被起出200萬元現金，陳鑒當時掏出余天助理名片表示：「我不是詐騙集團，是公...

台南30歲男清晨亂敲鄰居大門 大麻吸到神智不清遭查獲送辦

30歲蕭姓男子涉嫌吸食大麻後，今天清晨4點多在台南市安平區某社區大樓走動還亂敲鄰居大門，有住戶受到驚擾連忙報警。警方到場...

老闆猛刺13刀害員工慘死 今下午法院裁定羈押禁見

李男遭控多次侵占公司十多萬工程款未歸還，這個月5日晚上雙方約在新北淡水辦公室內談判，李沒錢歸還與陳姓老闆爆發口角。李拿開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。