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老闆猛刺13刀害員工慘死 今下午法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北淡水一間裝潢公司李姓老闆，疑因工程款糾紛涉嫌刺死李姓員工，案發後警方封鎖現場蒐證。(記者曾伯愷／翻攝)
新北淡水一間裝潢公司李姓老闆，疑因工程款糾紛涉嫌刺死李姓員工，案發後警方封鎖現場蒐證。(記者曾伯愷／翻攝)

李男遭控多次侵占公司十多萬工程款未歸還，這個月5日晚上雙方約在新北淡水辦公室內談判，李沒錢歸還與陳姓老闆爆發口角。李拿開山刀揮砍陳不成，反被陳持摺疊刀猛刺身體13刀送醫不治。警方現場逮捕陳男，依殺人罪移送法辦，今天下午檢察官複訊後聲押禁見獲准。

檢警調查，死者李男（42歲）3年前跟著陳男（45歲）學做天花板輕鋼架裝潢，眼見承包生意越接越多，一年前陳順勢成立裝潢公司，不過李卻不時侵占工程款被陳發現。

檢警調查，陳為此心生芥蒂，多次告誡李，並要李歸還侵占10多萬元工程款。孰料，李對歸還金額有落差，雙方撕破臉李拒再上工。

這個月5日晚上10時許，李帶開山刀搭乘計程車，前去新北淡水辦公室找陳談還款，雙方對侵占金額落差甚大，兩人激烈口角。陳要李先還6000元其餘再談，李卻直回沒錢，陳氣拍桌穢罵李男。

李從手提包拿出開山刀，欲朝陳身上揮砍，被在場兩名員工、陳男兒子攔阻不成。李揮刀陳閃過，開山刀直接砍進大門拔不出來。陳見狀拿起茶几下方折疊刀，起身一把推倒李男，再往李身上猛刺13刀，直到刀刀刺進李男胸部（心臟兩刀成致命傷）、肩部及後背濺血倒地才停止，李經送醫急救傷重不治。

李被陳刺死家屬無法接受，頻問警方「為什麼被刺那麼多刀，現場其他人都不阻止？」對於陳指李侵占公司十多萬工程款，家屬則反駁是欠1、2萬。

昨天（6日）凌晨淡水警方趕抵命案現場，當場逮捕陳男，連同凶刀一併帶回查辦，警詢後依殺人罪嫌送辦、建請羈押禁見。今天下午檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

新北淡水一間裝潢公司李姓員工，沒錢歸還侵占工程款與老闆陳男爆發口角，李遭陳持刀刺死。記者曾伯愷／翻攝
新北淡水一間裝潢公司李姓員工，沒錢歸還侵占工程款與老闆陳男爆發口角，李遭陳持刀刺死。記者曾伯愷／翻攝
新北淡水一間裝潢公司李姓員工，沒錢歸還侵占工程款與老闆陳男爆發口角，李遭陳持刀刺死。記者曾伯愷／攝影
新北淡水一間裝潢公司李姓員工，沒錢歸還侵占工程款與老闆陳男爆發口角，李遭陳持刀刺死。記者曾伯愷／攝影
新北淡水一間裝潢公司李姓員工，前晚搭計程車抵達淡水辦公室，與老闆陳男談還侵占公款，雙方爆發口角，李遭陳持刀刺死。記者曾伯愷／翻攝
新北淡水一間裝潢公司李姓員工，前晚搭計程車抵達淡水辦公室，與老闆陳男談還侵占公款，雙方爆發口角，李遭陳持刀刺死。記者曾伯愷／翻攝
新北淡水一間裝潢公司李姓員工，沒錢歸還侵占工程款與老闆陳男爆發口角，李遭陳持刀刺死。記者曾伯愷／攝影
新北淡水一間裝潢公司李姓員工，沒錢歸還侵占工程款與老闆陳男爆發口角，李遭陳持刀刺死。記者曾伯愷／攝影
陳姓老闆持摺疊刀（圖下）刺死李姓員工。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老闆持摺疊刀（圖下）刺死李姓員工。記者曾伯愷／翻攝

侵占 殺人 淡水

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