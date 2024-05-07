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侵吞工程款 揮刀砍老闆 反被殺

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

新北淡水一間裝潢公司李姓老闆，前晚疑因工程款糾紛涉嫌刺死李姓員工，案發後警方封鎖現場蒐證。記者曾伯愷／翻攝
新北淡水一間裝潢公司李姓老闆，前晚疑因工程款糾紛涉嫌刺死李姓員工，案發後警方封鎖現場蒐證。記者曾伯愷／翻攝
四十二歲李姓男子疑因多次侵吞公司工程款，前晚和老闆陳姓男子相約公司談判，爆發口角；李男拿出開山刀揮砍陳未果，反被陳持摺疊刀連刺十三刀，送醫不治。警方當場逮捕陳男，依殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，李男三年前跟著四十五歲陳男學做天花板輕鋼架裝潢，因生意愈接愈多，一年前陳順勢成立裝潢公司，李男涉多次未將業主預付工程款上繳，陳多次告誡李，並要求歸還工程款，雙方撕破臉後李就未再上工。

前晚十時許，李帶開山刀搭乘計程車，到淡水公司辦公室找陳談判，雙方因對侵占金額落差激烈口角，陳要李先還六○○○元其餘再談，李卻直接回沒錢，陳拍桌大罵。

李隨後從手提包拿出開山刀朝陳揮砍，在場兩名員工、陳男兒子攔阻不成，李揮刀但被陳閃過，開山刀直接砍進大門拔不出來，陳見狀拿起茶几下方摺疊刀，一把推倒李男，再往李身上猛刺十三刀，幾乎都刺進胸部，其中兩刀命中心臟，李經送醫急救不治。

陳男行凶後呆在現場，被趕到的員警逮捕，懊悔痛哭，被依殺人罪嫌移送法辦。

死者家屬接獲警方通知，無法接受，質疑為什麼被刺那麼多刀，現場其他人都不阻止？警詢時陳指李侵占公司十多萬工程款，家屬則說只欠一、二萬。

侵占 殺人 淡水

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