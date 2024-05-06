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爆口角引殺機！6旬女涉弒母犯後頻進出房間 法院裁定羈押獲准

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

60歲女子因病長期在身心科看診，近日疑未服藥發病，竟在情緒激動下，涉持跳繩勒斃高齡89歲母親，犯案後多次進出母親陳屍的房間，警方依直系血親尊親屬罪嫌逮捕她，檢方訊後聲押，士林地方法院今夜認定，女子涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定羈押獲准。

士林地方法院今晚指出，被告女子涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，罪刑不輕，衡諸趨吉避凶為人之天性，故本案被告應認有逃亡之虞，綜觀全案情節，有羈押之必要，應予羈押。

據悉，5月5日清晨4時許，女子在與母親同睡一間房，2人爆發口角，涉持跳繩從背後勒頸，不顧母親掙扎，抓她手臂反抗，狠心勒斃母親，犯案後，女子多次進出房間，直到當日10時許，胞兄探視母親，驚覺母親倒在床邊地上，報案求助。

警消到場發現屍體僵硬，脖子上纏有跳繩，多項跡證皆難以排除他殺可能，且專案小組眼尖發現，女子穿著短袖手臂留下抓痕，認定她涉嫌殺害母親。

女子涉弒母但對於案情避重就輕，強調「保持緘默」，皆已自己有病症，稱「不記得、忘記了」家屬也透露，女子過去曾有幻想、幻聽等，長期在身心科看診拿藥，但近期疑未再就醫服藥，上周作息出現異常，未正常上班。今檢方訊後聲押，法院裁定羈押獲准。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

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