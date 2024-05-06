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涉勒斃老母親...6旬女手留抓痕呆坐屋內 稱「忘記了」遭檢方聲押

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涉勒斃老母親...6旬女手留抓痕呆坐屋內 稱「忘記了」遭檢方聲押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名罹患精神疾病60歲女子，近日疑未服藥發病，5月5日清晨4時許，疑不滿89歲母親碎嘴發生口角，涉持跳繩勒斃母親。女子行凶後呆坐屋內，手上留下疑似母親掙扎的抓痕，遭北投警方逮捕送辦，強調「保持緘默」不記得案發細節。士林地檢署複訊後，今晚依殺害直系血親尊親屬罪嫌，向法院聲請羈押。

據悉，該女子擔任醫院傳送人員，未婚，與母親同住透天厝2樓房間，2樓外客廳是胞兄公司辦公室，3樓是胞妹住處；女子長期在身心科看診拿藥，曾出現幻想、幻聽等，近期未再就醫服藥，上周作息出現異常，沒到醫院上班。

女子胞兄5日上午10時許到辦公室上班，開房門探視母親，發現母親趴臥床邊地上，急忙報案求助，消防人員到場發現屍體僵硬，已死亡多時無法急救，將其翻正面驚覺脖子上有跳繩。

警方鑑識人員到場採證，屍體脖子纏繞跳繩，勒痕並非自殺痕跡，房內無上吊環境，加上在屋內的女子神情呆滯，穿短袖露出的手臂有抓痕，研判整起案件為他殺，女子涉有重嫌，當場逮捕。

女子涉弒母但對於案情避重就輕，強調「保持緘默」，皆已自己有病症，稱「不記得、忘記了」遭移送士林地檢署複訊，檢方認定涉嫌殺害直系血親尊親屬重罪等，向法院聲請羈押。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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