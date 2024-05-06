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黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

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黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍自慰片討錢 還假扮警栽贓持有毒品

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫仁堂明仁會板橋組長林姓男子涉嫌設局敲詐一名富二代，以投資車行及網路球版騙走1千萬元，逼簽3千萬元本票，又拘禁5天拍攝自慰影片勒索，並假扮警察栽贓持有毒品。刑事局拘提林等8人依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方命2至20萬元交保。

警方調查，被害人28歲盧姓男子的父親在大陸經營燈具生意，他與30歲林姓男子的陳姓小弟曾是軍中同袍，林指示陳接觸盧，去年4月起邀約投資車行及網路球版，盧支付現金或匯款共1千萬元。

犯嫌要求再投資1千萬元，威脅斷手斷腳、送去柬埔寨，拍攝盧自稱欠債影片，逼簽3千萬元本票；去年8月，犯嫌約盧從新竹縣北上談判3千萬元債務，開車載至許姓小弟的新北市樹林區住處拘禁，強迫自慰拍攝影片，傳給他母親要錢。

許載盧至新北板橋區一處停車場，魏姓、楊姓小弟到場自稱警察，指接獲毒品交易線報，從許的汽車搜出大量咖啡包，稱是毒品，要求花錢消災；盧母提領5百萬元，尚未交付就報警，犯嫌得知後載盧回新竹釋放，共拘禁5天。

明仁會去年3月在台北市萬豪酒店「高調」辦春酒，安排跑車及旗袍辣妹。刑事局偵四大隊第二隊清查跑車來源，發現其中一輛麥拉倫是林所有，鎖定他蒐證，查出板橋一間土地開發公司是幫派據點，今年3月14日、上月23日搜索犯嫌住處及公司，拘提林等8人依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、詐欺罪嫌移送，林否認犯案，部分犯嫌坦承。

警方查扣現金30萬元、價值2百萬元百達翡麗手表及價值共1千5百萬元的保時捷、BMW、Alphard等5輛汽車，另查出林投資北市大安區一間餐酒館，今年3月14日會同台北市政府稽查，依建築法、菸害防制法裁罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

竹聯幫仁堂明仁會板橋組長林姓男子涉嫌設局敲詐一名富二代，以投資車行及網路球版騙走1千萬元，拘禁5天拍攝自慰影片勒索，刑事局拘提林等8人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫仁堂明仁會板橋組長林姓男子涉嫌設局敲詐一名富二代，以投資車行及網路球版騙走1千萬元，拘禁5天拍攝自慰影片勒索，刑事局拘提林等8人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫仁堂明仁會板橋組長林姓男子（中）涉嫌設局敲詐一名富二代，以投資車行及網路球版騙走1千萬元，拘禁5天拍攝自慰影片勒索，刑事局拘提林等8人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會板橋組長林姓男子（中）涉嫌設局敲詐一名富二代，以投資車行及網路球版騙走1千萬元，拘禁5天拍攝自慰影片勒索，刑事局拘提林等8人移送。記者李奕昕／翻攝

影片 明仁會 毒品 警察

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