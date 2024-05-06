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麻豆香爆信眾衝突多人傷 警強勢執法6人送辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南「麻豆香」今凌晨傳出鬥毆事件，過程中兩造16人因細故衍生衝突，警方到場喝令遏止，將涉嫌動手的其中6人送辦，警重申，絕對強制執法遏止廟會暴力事件。

麻豆代天府主辦的「甲辰年香科遶境」活動，從本月3至5日登場，6日凌晨零時許，各陣頭來到麻豆代天府進行最後入廟儀式，現場大批香客湧入。

其中，參香洪姓男子等12名信眾與劉姓、王姓女子等4人，雙方在代天府停車場疑互看不順眼口角，雙方互嗆，演變成聚眾鬥毆，雙方扭打一團，劉姓、王姓少年人數較少不敵對方，頭部及肢體擦挫、瘀傷，幸都僅一般擦挫傷未送醫。

麻豆警分局第一時間掌握，佳績集結優勢警力將現場16名涉案關係人壓制，並全數帶回偵辦，經彙整現場蒐證影像及證人指證，過濾出洪姓6人涉嫌動手群毆被害人。

遭毆傷的劉少年今在家屬陪同下提出傷害告訴，警詢後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌，移送涉嫌動手的洪等6人。

麻豆警分局長章振國重申，優質宮廟文化不容挑釁，任何妨害社會秩序，警方都會強勢執法，依法究辦到底。

台南「麻豆香」今凌晨落幕傳出鬥毆事件，警到場壓制帶回偵辦。記者謝進盛／翻攝
台南「麻豆香」今凌晨落幕傳出鬥毆事件，警到場壓制帶回偵辦。記者謝進盛／翻攝

傷害罪 宮廟文化 鬥毆

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