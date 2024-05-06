影／屏東夜市飲料攤商有槍 台中警衝食品工廠抓人

台中市刑大與高雄市左營警分局合作，發現屏東縣一間飲料攤商疑持有改造槍彈，專案小組深入追查後，發現陳姓男子涉案，去年底前往陳親友的食品工廠搜索，查扣改造手槍一把、子彈31發等贓證物，全案依槍砲罪移送屏東檢署後，因陳對於案情避重就輕，檢方聲押獲准，近期偵結起訴後，法院認仍有羈押必要，裁定接押。

台中市刑大八隊在去年間偵辦槍砲案件，接獲情資發現屏東縣萬丹鄉陳姓男子（49歲）疑持有非法槍彈的犯行，經與高雄市左營警分局成立專案小組後，報請屏東地檢署指揮偵辦，專案小組調查發現，陳平時在親友的食品工廠內幫忙，親友會在夜市擺攤賣飲料，但因不明原因，涉嫌在該工廠內非法改造槍支，進而持有。

專案小組在去年底前往屏東縣萬丹鄉，將陳男查緝到案，還在食品工廠，起獲改造手槍1把、子彈31發、銅製彈頭及彈殼1批、改造槍械工具1批及手機5支等贓證物。

不過陳男在警詢時，對於改槍目的、取得零件方式、何時取得槍彈等細節，避重就輕，甚至推給行方不明的友人，全案依槍砲罪移送屏東地檢署後，檢方認犯罪嫌疑重大，向法院聲押獲准，上月檢方偵結起訴後，法院裁定接押。