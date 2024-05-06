影／台中東區街頭10人亂鬥... 滅火器椅子砸車僅為索討2萬元
台中市第三警分局在在昨晚8時許獲報，東區福勇街有糾紛案件，警方到場後，以辣椒水壓制現場涉案人，帶回趙女、林男等涉案10人，經查，趙女在案發時為索討2萬元債務，帶多人前往林家，雙方談判未果，林拿滅火器、椅子等物品，毀損趙女車輛，衍生肢體衝突，警方釐清當時涉嫌鬥毆的有9人，都依聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦。
第三警分局在昨晚8時許獲報，稱東區福勇街發生有民眾糾紛案件，警方調派線上警力馳赴，到場時發現仍有民眾意圖滋事叫囂，立即以辣椒水壓制，將現場人員全數帶回偵辦。
經查，此案是因雙方因2萬元債務糾紛引起，趙姓女子（55歲）在案發時，帶同5名友人前往案發地點，與林姓男子（52歲）協商債務清償事宜，未料協調時發生口角，林男及其友人5人持滅火器、椅子毀損趙女車輛，雙方爆發肢體衝突，紛紛掛彩。
警方將涉案10人帶回後，發現僅有9人涉嫌聚眾鬥毆、傷害等罪，警詢後依法移送台中地檢署偵辦。
第三警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。
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