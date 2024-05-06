快訊

中油加盟站員工稱國考壓力大 盜刷載具兌700張獲利曝光

從人生勝利組變職場鬼見愁 常春藤名校生出了什麼事？

常吃油炸、燒烤恐致身體老化 多吃這些食物可以抗糖化終產物

影／台中東區街頭10人亂鬥... 滅火器椅子砸車僅為索討2萬元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局在在昨晚8時許獲報，東區福勇街有糾紛案件，警方到場後，以辣椒水壓制現場涉案人，帶回趙女、林男等涉案10人，經查，趙女在案發時為索討2萬元債務，帶多人前往林家，雙方談判未果，林拿滅火器、椅子等物品，毀損趙女車輛，衍生肢體衝突，警方釐清當時涉嫌鬥毆的有9人，都依聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦。

第三警分局在昨晚8時許獲報，稱東區福勇街發生有民眾糾紛案件，警方調派線上警力馳赴，到場時發現仍有民眾意圖滋事叫囂，立即以辣椒水壓制，將現場人員全數帶回偵辦。

經查，此案是因雙方因2萬元債務糾紛引起，趙姓女子（55歲）在案發時，帶同5名友人前往案發地點，與林姓男子（52歲）協商債務清償事宜，未料協調時發生口角，林男及其友人5人持滅火器、椅子毀損趙女車輛，雙方爆發肢體衝突，紛紛掛彩。

警方將涉案10人帶回後，發現僅有9人涉嫌聚眾鬥毆、傷害等罪，警詢後依法移送台中地檢署偵辦。

第三警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

台中市東區福勇街在昨晚發生街頭鬥毆案件，警方帶回涉案人查辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區福勇街在昨晚發生街頭鬥毆案件，警方帶回涉案人查辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區福勇街在昨晚發生街頭鬥毆案件，警方帶回涉案人查辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市東區福勇街在昨晚發生街頭鬥毆案件，警方帶回涉案人查辦。記者陳宏睿／翻攝

債務 椅子 鬥毆

延伸閱讀

台中東區橋旁見兩鞋一手機...慢跑男認有疑 驚見女墜橋

NBA／擁年度MVP卻從未打進分區冠軍賽 安比德續寫恥辱紀錄

很重要的25支滅火器！金峰鄉設全縣首個自製滅火箱 全部落平安就靠它們

中市東區干城好宅動土 盧秀燕：開工加完工社宅達6590戶

相關新聞

影／台中東區街頭10人亂鬥... 滅火器椅子砸車僅為索討2萬元

台中市第三警分局在在昨晚8時許獲報，東區福勇街有糾紛案件，警方到場後，以辣椒水壓制現場涉案人，帶回趙女、林男等涉案10人...

淡水凶殺！前員工疑討薪不成 遭老闆砍殺多刀送醫不治

新北市淡水區中正路21巷內昨天深夜驚傳持刀砍人，警、消獲報派員趕抵，現場1男身中多刀，當場已無生命徵象，緊急送醫急救命危...

為打牌吸毒提神…新北男併排違停抽菸遭盤查 眼神恍惚、發抖被搜出毒品

新北市43歲黃姓男子日前凌晨開車出門找朋友打牌，黃男將車違停在板橋區館前西路紅線上下車與朋友抽菸聊天，新北市保大警方巡邏...

通緝犯當取簿手闖紅燈被攔 見警欲藏金融卡 警一句栽逮

通緝犯蔡男是詐欺集團取簿車手，這月2日下午騎車闖紅燈，人車在新北市三重區正義北路與雙園街口被警方攔下，蔡男心虛欲將一只裝...

台南25歲男開車違停遭警攔查 不但持毒又毒駕罪加一等

台南市警四分局育平派出所員警今凌晨3時巡邏時，在安平區永華路二段查緝25歲謝姓男子違規停車，眼尖員警發現在轎車後座腳踏墊...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。