聽新聞
test
0:00 / 0:00
為打牌吸毒提神…新北男併排違停抽菸遭盤查 眼神恍惚、發抖被搜出毒品
新北市43歲黃姓男子日前凌晨開車出門找朋友打牌，黃男將車違停在板橋區館前西路紅線上下車與朋友抽菸聊天，新北市保大警方巡邏經過上前盤查發現黃男眼神恍惚、雙手發抖，警員警覺可疑展開搜索，在黃男車內查獲安非他命2包及卡西酮哈密瓜毒錠8顆，黃男坦承欲提神才會吸毒，詢後被依毒品罪嫌移送法辦。
據了解，原從事搬家工作的43歲黃姓男子，因為嫌工作太辛苦做沒多久就辭職不幹，目前仍待業中。黃男上周六（4月27日）凌晨與朋友相約打牌，為了提神先在家施用毒品，隨後開車至板橋區館前西路朋友家前，將車併排紅線違停在朋友車前，2人下車後就在車旁抽菸聊天。
新北市警局保安大隊第二中隊警員巡邏經過，發現2輛車紅線違停還併排停車，警員立即上前盤查。黃男見狀嚇得眼神呆滯，雙手不自主地發抖，警員直覺有異經黃男同意後，對車輛進行搜索，果然在車內黃男的包包內查獲安非他命2包、卡西酮哈密瓜毒錠8顆。黃男警詢時坦承毒品為其所有，詢後被依毒品罪嫌移送新北地檢署。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言