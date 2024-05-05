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為打牌吸毒提神…新北男併排違停抽菸遭盤查 眼神恍惚、發抖被搜出毒品

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市43歲黃姓男子日前凌晨開車出門找朋友打牌，黃男將車違停在板橋區館前西路紅線上下車與朋友抽菸聊天，新北市保大警方巡邏經過上前盤查發現黃男眼神恍惚、雙手發抖，警員警覺可疑展開搜索，在黃男車內查獲安非他命2包及卡西酮哈密瓜毒錠8顆，黃男坦承欲提神才會吸毒，詢後被依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，原從事搬家工作的43歲黃姓男子，因為嫌工作太辛苦做沒多久就辭職不幹，目前仍待業中。黃男上周六（4月27日）凌晨與朋友相約打牌，為了提神先在家施用毒品，隨後開車至板橋區館前西路朋友家前，將車併排紅線違停在朋友車前，2人下車後就在車旁抽菸聊天。

新北市警局保安大隊第二中隊警員巡邏經過，發現2輛車紅線違停還併排停車，警員立即上前盤查。黃男見狀嚇得眼神呆滯，雙手不自主地發抖，警員直覺有異經黃男同意後，對車輛進行搜索，果然在車內黃男的包包內查獲安非他命2包、卡西酮哈密瓜毒錠8顆。黃男警詢時坦承毒品為其所有，詢後被依毒品罪嫌移送新北地檢署。

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※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃男與朋友在車旁聊天，因車輛併排違停遭警方盤查。記者黃子騰／翻攝
黃男與朋友在車旁聊天，因車輛併排違停遭警方盤查。記者黃子騰／翻攝
警方在黃男車上查獲安非他命。記者黃子騰／翻攝
警方在黃男車上查獲安非他命。記者黃子騰／翻攝
警方將黃男依毒品罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將黃男依毒品罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝

吸毒 抽菸 毒品 違停

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