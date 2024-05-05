通緝犯當取簿手闖紅燈被攔 見警欲藏金融卡 警一句栽逮
通緝犯蔡男是詐欺集團取簿車手，這月2日下午騎車闖紅燈，人車在新北市三重區正義北路與雙園街口被警方攔下，蔡男心虛欲將一只裝有四張金融卡盒子藏放身後，被警識破，蔡男辯稱金融卡是路上撿到的，警問一句「撿到的卡片會在你身上嗎」蔡男坦承車手帶回派出所依法究辦，另詐欺通緝解送歸案。
據了解，蔡姓男子（40歲）因涉詐欺判刑確定，卻未依規定入監服刑，今年4月底法院發布通緝。蔡男不但躲藏雙北打零工維生，還持續做詐欺取簿車手。這個月2日下午2時許，蔡男騎機車在新北市三重區正義北路與雙園街口闖紅燈，被警攔下盤查。
警一查，赫見蔡男是詐欺通緝犯，蔡男心虛欲將一只裝有4張金融卡塑膠盒藏放身後，被警當場發現，經查看盒內發現是他人金融卡，還在背包內搜扣2組安非他命吸食器。
警詢問蔡男金融卡來源，他辯稱「是撿到的」警反問一句「撿到的卡片會在你身上嗎？」同時檢視蔡男手機內容，發現他根本就是取簿車手，一併帶回偵辦，警詢後依洗錢防制法、毒品危害防制條例移送法辦；另詐欺通緝依法解送歸案。
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