通緝犯當取簿手闖紅燈被攔 見警欲藏金融卡 警一句栽逮

通緝犯蔡男是詐欺集團取簿車手，這月2日下午騎車闖紅燈，人車在新北市三重區正義北路與雙園街口被警方攔下，蔡男心虛欲將一只裝有四張金融卡盒子藏放身後，被警識破，蔡男辯稱金融卡是路上撿到的，警問一句「撿到的卡片會在你身上嗎」蔡男坦承車手帶回派出所依法究辦，另詐欺通緝解送歸案。

據了解，蔡姓男子（40歲）因涉詐欺判刑確定，卻未依規定入監服刑，今年4月底法院發布通緝。蔡男不但躲藏雙北打零工維生，還持續做詐欺取簿車手。這個月2日下午2時許，蔡男騎機車在新北市三重區正義北路與雙園街口闖紅燈，被警攔下盤查。

警一查，赫見蔡男是詐欺通緝犯，蔡男心虛欲將一只裝有4張金融卡塑膠盒藏放身後，被警當場發現，經查看盒內發現是他人金融卡，還在背包內搜扣2組安非他命吸食器。