嘉義縣布袋槍擊案內幕曝 他不只冒名頂罪還交假嫌犯

嘉義布袋鎮1月發生槍擊案，江、鄭2男疑為女人爭風吃醋，相約宮廟廣場談判，江男一方有2人朝鄭男開槍，鄭男身中2槍送醫無生命危險。事後江男說謊頂罪，還交出假嫌犯誤導警方，真正開槍的曾姓男子逃亡3個月，最後被刑大偵二隊逮捕，因有逃亡之虞法院裁定羈押。

據了解，江男感念友人為他出頭，扛下槍擊罪嫌稱都是自己開槍，但因監視器錄到現場長、短槍各1把，獨自開槍說法不被採信。警方2月4日循線逮捕一名開槍男子，另一名男子則假冒開槍頂替，真正開槍的曾姓男子潛逃數月，警方遲遲抓不到逍遙法外的他。

曾姓男子因憂緩刑期間再犯，恐加重刑期，難以與親友團聚，在嘉義、台南四處躲藏，警方組成專案小組調查，時隔3個月刑大偵二隊突破案情，發現曾男返回布袋鎮，躲在振寮里一處空屋內，4月27日清晨荷槍實彈破門進入屋內，逮捕剛睡著只穿內褲的曾男。