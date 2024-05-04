快訊

微軟Windows 11開始功能表也有惱人廣告！教你手動關閉回歸乾淨

影／高雄SKM Park對面濃煙竄升 資源回收場起火原因不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「創意私房」會員涉偷拍 女子求償200萬元敗訴

中央社／ 台北4日電

「創意私房」論壇會員李姓男子等人涉偷拍，一審刑事已判決，一名女被害人求償200萬元。北院認為，刑事未認定李男等人為論壇經營者，且被害人是遭另案被告偷拍，判決敗訴，可上訴。

全案緣於，李姓、陳姓、董姓及黃姓男子於民國111年至112年間多次以違法手段偷拍成年或未成年女子的隱私照片、影片，並將畫面販售給「創意私房」論壇，再朋分販售所得牟利而遭起訴。

刑事部分，一審的台北地方法院認定，李男等人均涉犯個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪，李男、董男另犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，陳男另犯意圖營利提供竊錄設備罪，事證明確。

一審審酌李男等人對未成年犯非法竊錄私密影像，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，判處李男有期徒刑6年6月、陳男判刑5年10月、董男判刑1年9月、黃男判處6月徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

其中，一名女性被害人提起刑事附帶民事訴訟，被害人主張，李男等人為滿足自身對不當性慾、錢財追求的目標，長達數年時間以一定規模的商業模式販賣未經同意的未成年、成年人私密影像，藉由侵害被害人的名譽、隱私而獲利。

被害人認為，李男等人把影像於網路上兜售，還留下被害人資料供不特定人在網路瀏覽、肉搜，導致她的名譽、隱私、人格尊嚴與社會評價遭到貶損，與她的損害有因果關係，請求李男等人連帶給付精神慰撫金新台幣200萬元。

北院審理後認為，李男、陳男為自行販售性影像者，董男、黃煌則提供持有的性影像給陳男，再由陳男在「創意私房」販售。

北院認為，被害人是遭另案被告拍攝性影像，刑事部分未認定李男等人直接販售原告的性影像或共同經營「創意私房」論壇者，難認李男等人對原告有共同侵權行為，因此判決原告敗訴，可上訴。

「創意私房」論壇會員李姓男子等人涉偷拍，一審刑事已判決，一名女被害人求償200萬元敗訴。聯合報系資料照
「創意私房」論壇會員李姓男子等人涉偷拍，一審刑事已判決，一名女被害人求償200萬元敗訴。聯合報系資料照

偷拍 未成年 隱私

延伸閱讀

中職／啦啦隊女神遇色狼偷拍底褲 Yuri：戰起來我不一定會輸

駐日外交官偷拍13歲少年！新加坡外交部：考慮放棄豁免權

偷拍與女友性愛影片挨告 台南男「喬」鏡頭露餡判拘役

靠賣影片賺逾千萬！無業男7年偷拍3792女 足跡遍及北台灣

相關新聞

影／土城停車場賓士男吸毒暴斃 通緝犯女友不敢報警…遭遺棄致死送辦

新北市土城區一處民間收費停車場昨傳命案，死者郭姓男子疑遭宋姓女友棄置車內，警方昨晚在新莊區一處摩鐵將人帶回詢問，今天中午...

「創意私房」會員涉偷拍 女子求償200萬元敗訴

「創意私房」論壇會員李姓男子等人涉偷拍，一審刑事已判決，一名女被害人求償200萬元。北院認為，刑事未認定李男等人為論壇經...

台南25歲男開車違停遭警攔查 不但持毒又毒駕罪加一等

台南市警四分局育平派出所員警今凌晨3時巡邏時，在安平區永華路二段查緝25歲謝姓男子違規停車，眼尖員警發現在轎車後座腳踏墊...

嘉義縣布袋槍擊案內幕曝 他不只冒名頂罪還交假嫌犯

嘉義布袋鎮1月發生槍擊案，江、鄭2男疑為女人爭風吃醋，相約宮廟廣場談判，江男一方有2人朝鄭男開槍，鄭男身中2槍送醫無生命...

台南24歲車手面交時落網 還想傳預警訊息被警攔阻

台南年約60歲退休廖姓婦人日前點擊網路廣告加入股票投資群組，陸續以匯款、面交等投入資金132萬元，她看到假投資APP上獲...

淪毒窟！高雄大帝國舞廳十幹部認罪 大班販毒判最重...4年6月

橋頭地檢署去年接獲線報，高雄苓雅區大帝國舞廳藏有大量毒品流通，「要多少給多少…」大帝國儼然成為毒咖集散地，檢察官楊翊妘去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。