台南24歲車手面交時落網 還想傳預警訊息被警攔阻
台南年約60歲退休廖姓婦人日前點擊網路廣告加入股票投資群組，陸續以匯款、面交等投入資金132萬元，她看到假投資APP上獲利豐厚想提領時，對方要求需再投入上百萬元認購新股，否則有違約問題，她才驚覺受騙報警，台南市警四分局前天逮捕24歲鍾姓車手，經檢方聲押獲准。
台南市警四分局育平派出所據報後，經所長吳尚謙確認廖婦遭遇詐騙後，立即組成專案小組查緝。當他得知2日下午，廖婦與鍾姓車手約定在路旁交款，員警事先在周邊布下天羅地網，趁鍾現身收款時一擁而上，當場將他制伏。
當下鍾眼見事蹟敗露，企圖手機回報，卻被早已被員警盯上，在訊息還來不及傳出，警方即以迅雷不及掩耳將他壓制。警方詢問後，依涉詐欺罪嫌將他移送台南地檢署，檢方複訊後，昨天向法院聲羈獲准。
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