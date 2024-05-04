台南24歲車手面交時落網 還想傳預警訊息被警攔阻

台南年約60歲退休廖姓婦人日前點擊網路廣告加入股票投資群組，陸續以匯款、面交等投入資金132萬元，她看到假投資APP上獲利豐厚想提領時，對方要求需再投入上百萬元認購新股，否則有違約問題，她才驚覺受騙報警，台南市警四分局前天逮捕24歲鍾姓車手，經檢方聲押獲准。

台南市警四分局育平派出所據報後，經所長吳尚謙確認廖婦遭遇詐騙後，立即組成專案小組查緝。當他得知2日下午，廖婦與鍾姓車手約定在路旁交款，員警事先在周邊布下天羅地網，趁鍾現身收款時一擁而上，當場將他制伏。