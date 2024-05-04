淪毒窟！高雄大帝國舞廳十幹部認罪 大班販毒判最重...4年6月

橋頭地檢署去年接獲線報，高雄苓雅區大帝國舞廳藏有大量毒品流通，「要多少給多少…」大帝國儼然成為毒咖集散地，檢察官楊翊妘去年四月動員110人拂曉突擊，帶回近50名舞小姐及男客偵訊；經訊後，蕭姓舞廳大班等10名幹部認罪販毒給自家員工及顧客；周二，橋頭地院依毒品罪，判蕭女4年6月徒刑。

據悉，舞廳內設有警示裝置，如遇上警察臨檢，舞廳人員還能掌握時機，滅除毒品證據；就怕功虧一簣消息走漏，橋檢楊翊妘執法過程高度保密，指揮憲警110人及緝毒犬，直到突擊執行前10分鐘，才正式公布搜索地點「大帝國舞廳」。

當天凌晨，檢警憲於大帝國舞廳一、二樓營業中16間包廂，查獲其中5間內有人持毒，並在地下室舞小姐及大班的置物櫃中，起獲毒品咖啡包，一共帶回48名舞小姐、幹部、男客等回警局應訊，就連清潔婦、泊車小弟也不放過。

據了解，若客人消費有施用毒品需求，直接在包廂內聯繫蕭姓舞廳大班或黃姓小大班等10人交易毒品，舞廳內部分包廂供作「煙桌」，服務生會提供水果盤，充作K盤使用，甚至容許部分公關會與顧客一同毒品施用。

檢指出，大班、小大班在舞廳內販毒，雖可賺取毒品價差，但販毒真正動機，仍為讓顧客購毒助興，增加舞廳業績，才會鋌而走險販賣毒品。

判決書中，舞廳大班蕭女坦承於3月底，以11萬7000元販賣第三級毒品愷他命78克給陳姓小大班，辯護律師以僅一次販毒，交易金額與毒品供量不具規模，非大、中、小盤毒梟，認依自白減刑後的刑度3年6月，仍情傾法重過於嚴苛。

但合議庭認為，遍查證據資料，並無情堪憫恕的情狀可酌減刑期，並考量蕭女未婚，雖有3名未成年子女，但不符合緩刑要件，因此依此量刑。

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