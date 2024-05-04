影／土城停車場命案 30歲男「喝了神仙水」暴斃 死者女友下車畫面曝

30歲郭姓男子昨天下午1時許，被人發現陳屍新北市土城一處停車場內一輛賓士汽車後座，涉案關係人郭男女友宋姓女子及蘇姓男子二人昨晚全到案。據了解，警方初步排除他殺嫌疑，懷疑郭男疑似用藥過量致死，確實死因有待今天檢警進一步相驗後確認。警詢後今將宋女依遺棄屍體罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警方昨天下午1時許獲報，土城區裕民路一處民間收費停車場，有民眾指稱，發現停車場有人倒臥一輛賓士汽車後座，警方獲報立即到場，發現汽車還在發動中，後座男子已無生命跡象，明顯死亡，封鎖現場採證。經查，死者為30歲郭姓男子，且去年9月才出獄，死者雖身上有外傷，但疑似舊傷且非致命傷，但警方在汽車旅館及賓士汽車內，有發現毒品殘渣夾鏈袋。

警方調閱停車場監視器，確認該車為今天中午12時許開進停車場，隨後有一名男子從駕駛座下車徒步離開，直到下午1時30多分，又有一名女子下車並從後車廂拿東西後徒步離開，警方將二人列為重要關係人，經擴大調閱案發地點周邊監視器畫面，發現該名女子離開停車場後，叫計程車前往泰山，隨後又搭車到新莊區一間汽車旅館，警方昨天傍晚在新莊區找到名涉案的27歲宋姓女子，另於昨晚6時許，在鶯歌區找到涉案的蘇姓男子。

據了解，宋女因涉及洗錢防制法，面臨5月刑期未依法報到，今年3月26日為台中地檢署發布通緝中；而蘇男為宋女找來的代駕。

「他喝了神仙水就昏死過去，叫不醒。」據了解，昨天是宋女向110報案，宋女坦承和郭男一起到汽車旅館吸食毒品，但郭男疑似服用過量一直昏睡，又到中午退房時，不知如何處理，才會叫代駕來幫忙將人扶上車，才開車到停車場，代駕人就先離開，她在車上待了近一小時，因耽心自己遭通緝身分曝光，下車後在停車場旁打電話報警，等警方和救護車到場才離開。警方初步調查排除他殺嫌疑，懷疑郭男疑似服藥過量致死，確實死因有待進一步解剖後確認。

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