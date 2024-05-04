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怕死了！派出所曾遭掃射 門口加裝H鋼、防彈玻璃防暴徒

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

基隆市八堵分駐所2月底有男子開車撞進值班台，桃園市景福派出所3月遭歹徒持槍掃射衍生警匪駁火99槍，2場事件分別造成員警死亡和槍傷；桃園警方近日花70萬元在景福所門口加裝鋼樑和防彈玻璃，掀起網路熱議。警察局長吳坤旭表示，桃園另有50處派出所會做相關防護設施，作法不盡相同，但6月底都會完成。

今年2月29日，基隆簡姓男子開貨車衝進八堵分駐所，撞壞分駐所大門及值班台，屋內一片狼藉，更釀基層員警1死1傷，警政署下令各縣市警局通盤檢討駐所安全：然而，3月23日又傳景福派出所遭楊姓男子持槍掃射，大門強化玻璃被子彈貫穿裂成蜘蛛網紋，水泥牆面也有10多個彈孔，當下雖無員警受傷，但事後圍捕行動仍傳1名員警在警匪駁火過程中彈。

事發後，員警執勤安全備受重視，有基層看到子彈射穿玻璃，私下表示「怕死了，雖然值班台是防彈玻璃，但值班台下只是木板，腳還是可能中彈」；桃園市議員于北辰、王珮毓等人都關心此議題，質詢時分別提出強化及改善派出所值班台安全的建議。

景福派出所近日門口架起綠色圍籬，工人用機具在門口台階鑿出3個大洞，每個洞各裝上一根寬度至少20公分的H型鋼直通天花板，每根鋼筋之間另有大小不一的鋼筋焊接固定，警方證實是要幫景福所裝防撞桿和防彈玻璃，工錢及材料大約花了70萬元。

景福所裝防彈玻璃引起網路熱議，對比其他縣市以紐澤西護欄、機車防範等作法，有人認為矯枉過正，但也有人覺得需要，民眾看到鋼筋比手臂還粗，覺得安全性提升不少，全國應統一作法。

桃園市警察局長吳坤旭表示，經過盤點，全桃園有51個派出所門口需要強化安全性，相關工程已陸續施作，但由於各派出所環境與結構設計不同，強化作法也會不同，但都會在6月底前完成。

警察局補充，51處強化安全設施經費總計247萬元，由各分局設備汰舊換新及修繕等業務項目預算支出，景福所因曾遭歹徒槍擊，受損嚴重，所以警察局補助40萬元，其他派出所若有類似需求，警察局也會陸續檢視，在編列明年度預算時努力爭取經費。

桃園市景福派出所3月曾遭歹徒持槍掃射受損，由於基隆八堵分駐所事件殷鑑不遠，最後決定加裝Ｈ型鋼和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影
桃園市景福派出所3月曾遭歹徒持槍掃射受損，由於基隆八堵分駐所事件殷鑑不遠，最後決定加裝Ｈ型鋼和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影
桃園市景福派出所3月曾遭歹徒持槍掃射受損，由於基隆八堵分駐所事件殷鑑不遠，最後決定加裝Ｈ型鋼和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影
桃園市景福派出所3月曾遭歹徒持槍掃射受損，由於基隆八堵分駐所事件殷鑑不遠，最後決定加裝Ｈ型鋼和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影
桃園市景福派出所3月曾遭歹徒持槍掃射受損，由於基隆八堵分駐所事件殷鑑不遠，最後決定加裝Ｈ型鋼和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影
桃園市景福派出所3月曾遭歹徒持槍掃射受損，由於基隆八堵分駐所事件殷鑑不遠，最後決定加裝Ｈ型鋼和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影
工人在桃園市景福派出所門口挖洞打地基，準備安裝比手臂還粗的H型鋼及強化玻璃。記者陳俊智／翻攝
工人在桃園市景福派出所門口挖洞打地基，準備安裝比手臂還粗的H型鋼及強化玻璃。記者陳俊智／翻攝
桃園市景福派出所3月曾遭歹徒持槍掃射受損，由於基隆八堵分駐所事件殷鑑不遠，最後決定加裝Ｈ型鋼和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影
桃園市景福派出所3月曾遭歹徒持槍掃射受損，由於基隆八堵分駐所事件殷鑑不遠，最後決定加裝Ｈ型鋼和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影

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