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持刀砍街友 男辯喝酒又吃藥想脫罪被打臉 殺人未遂判5年8月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市賴姓男子不滿街友謝姓男子經常睡在住家大門旁，去年酒後又發現謝男出現在住家附近，持水果刀朝在睡夢中謝男揮砍數刀，謝男嚇醒負傷奮力奪刀，警方獲報當場逮捕持刀傷人賴男。賴男事後辯稱當時有喝酒又有服用藥物FM2，欠缺辨識能力，不記得為何會持刀傷刀。法官勘驗現場監視器畫面，發現賴不僅行走還算正常並抽菸，未達「完全欠缺」或「顯著降低」行為能力的程度，日前依殺人未遂罪判刑5年8月，可上訴。

判決指出，新北市蘆洲警方去年12月27日清晨5時許獲報，五股區自強路巷內發生民眾持刀糾紛情事，員警到場見街友謝姓男子（47歲）身上有血跡，經檢視其左食指肌腱斷裂、左胸血腫、左手食指及右手食指撕裂傷、左腹有刀傷，由救護車送醫，逞凶的賴男（54歲）手持一把水果刀站在一旁，員警當場逮捕並查扣水果刀。

賴男於警詢、檢方偵查、法院開庭時，均表示長期服用藥物FM2，且案發前晚近12時，曾飲用12罐300毫升的啤酒，導致精神狀況不佳，企圖藉此脫罪。

法官認為賴男喝酒到持刀砍人，間隔至少5小時，，代謝並不困難，且勘驗現場監視器畫面，發現案發當時，賴不僅行走還算正常並抽菸，未達「完全欠缺」或「顯著降低」行為能力的程度，日前依殺人未遂罪判刑5年8月，仍可上訴。

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新北市賴姓男（右）子去年底持刀攻擊遊民當場被逮，落網後辯稱鵲喝酒又吃藥，企圖脫罪被打臉，新北地院日前依殺人未遂罪判刑5年8月。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男（右）子去年底持刀攻擊遊民當場被逮，落網後辯稱鵲喝酒又吃藥，企圖脫罪被打臉，新北地院日前依殺人未遂罪判刑5年8月。記者王長鼎／翻攝
圖／聯合報系資料照（非本案）
圖／聯合報系資料照（非本案）

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