擁2千萬不明資金 警政監林明佐收押

警政監林明佐涉犯貪污等重罪，被法院裁定收押禁見。圖／報系資料照

刑事局三線二星警政監林明佐驚爆遭廉政署搜索，疑擔任台中市刑大大隊長期間，涉與博弈洗錢集團勾結，通風報信、包庇放水，檢方不僅查獲他戶頭有逾兩千萬元不明資金，還在住處搜出百萬現金，清查人際網絡與金流後，認顯與警職月薪有極大落差，昨依貪汙等重罪聲押獲准，不排除仍有共犯。

刑事局依警察人員人事條例規定，陳報警政署予以林明佐停職處分，同時追究林男在台中市警察局服務期間相關考監不周人員行政責任。

台中地檢署黑金組主任檢察官黃政揚前天北上刑事局，搜索林明佐辦公室與住處，另由檢察官林彥良赴台中市刑大調閱資料，檢察官張時嘉、王亮欽及黃鈺雯三人漏夜訊問林明佐，經馬拉松訊問後決定聲押禁見。

據了解，中檢偵辦一起博弈集團洗錢案，監控多時卻屢屢查緝不順，懷疑其中有內鬼通風報信，深入追查驚覺林明佐和集團交往密切，甚至在查扣帳冊中出現林的名字，種種跡證均指向林洩漏偵查機密，讓集團提前滅證規避查緝，也讓全案從查緝賭博衍生出貪瀆。

檢方清查林明佐戶頭，發現高達兩千多萬元存款，與三線二星警官薪資有相當落差，經比對他交往對象、分析金流發現，資金從多個可疑管道匯入，疑和博弈集團成員有高度關聯，藉此收受龐大利益，將朝有無違背職務收賄罪調查偵辦。

廉政署搜索時，在林明佐住處發現百萬元現金，其餘兩千多萬元都在戶頭內，可見林並無刻意將錢洗出，偵辦人員除納悶為何如此不避諱，也不排除是林本身過度自信，認為自己不會被抓。

檢方以林明佐涉犯公務員明知為犯罪組織有據予以包庇、洩密罪、公務員財產來源不明罪、包庇圖利供給賭博場所罪、包庇洗錢罪，檢方認有共犯未到案，依串滅證之虞聲押禁見獲准。