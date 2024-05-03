涉和博弈集團掛鉤...林明佐不明財產達2千多萬 偵辦人員曝他心態：過度自信

刑事局三線二星警政監林明佐昨遭檢、廉搜索，疑因他擔任台中市刑大大隊長期間和博弈洗錢集團交往密切，涉嫌通風報信、包庇等，檢方查獲他戶頭有逾2000萬元存款，並清查人際網絡、金流等，顯和其警職月薪有極大落差，今依貪汙等罪嫌將林聲押獲准，不排除仍有共犯。

台中地檢署黑金組主任檢察官黃政揚2日北上刑事局，搜索林明佐警政監辦公室、住處等，另由檢察官林彥良赴台中市刑大調閱資料，林前晚7點多被帶回廉政署中調組，再由黑金組檢察官張時嘉、王亮欽，及黃鈺雯漏夜訊問，今上午將林聲押禁見。

據了解，中檢偵辦一起博弈集團洗錢案，監控多時卻屢屢查緝不順，懷疑其中有內鬼通風報信，深入追查驚覺林和該團交往密切，甚至在查扣帳冊中還出現林的名字，種種跡證均指向林洩漏辦案機密，讓集團提前滅證規避查緝，因此從一起抓賭博案，衍伸出貪瀆案。

檢、廉清查林的戶頭，發現一共高達2000多萬元現金，和林本身三線二星警官薪資有相當落差，再廣泛比對他交往對象、分析金流，發現來自多個可疑管道，並疑似和博弈集團份子有高度關聯，以此收受龐大利益，後續將朝林有無違背職務收受賄賂對博弈集團包庇、放水貪汙證據。

檢、廉昨搜索時，除在林住處發現約百萬元現金，其餘2000多萬元都在戶頭內，可見林並無刻意將錢洗出規避查緝，偵辦人員除納悶為何如此不避諱，也不排除是林本身過度自信，認為不會被抓到。

檢方複訊後認定，林明佐涉犯公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪、洩漏國防以外應秘密消息罪、公務員包庇圖利供給賭博場所罪、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、公務員洩漏關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息罪，及貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪，有逃亡串證之虞，聲押禁見。