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通緝犯開AB車拒檢 淡水警追2公里查獲毒品和子彈

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區日前有1輛凌志轎車懸掛註銷車牌拒檢逃逸，警方追逐近2公里將車攔下，發現39歲林姓駕駛是毒品通緝犯，身上共被搜出3種毒品，另外在車內找到吸食器和6枚手槍子彈。

淡水警分局竹圍派出所副所長孫宇辰、警員江柏毅，上個月26日凌晨0時許巡邏時，在淡水馬偕醫院附近民權路與大同路口，發現1輛白色進口轎車懸掛小貨車註銷車牌，趨前準備盤查時，對方立刻加速往北海岸方向逃逸。

巡邏車鳴笛追逐約2公里，在登輝大道口將車攔下，查出林姓駕駛是毒品通緝犯。員警附帶搜索，在林男身上外套口袋，搜出安非他命1.10公克、K他命0.69公克、3包毒咖啡12.57公克、4支K菸，車內後座和行李箱分別找到1組安非他命吸食器、6枚子彈，

林男辯稱向中古車行購買權利車，註銷車牌不是他掛上去的，裝有子彈的工具箱則是在資源回收場撿到，員警不採信說詞，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、通緝案件解送士林地檢署。

使用註銷牌照則依道路交通管理處罰條例開罰，可處3600元以上1萬0800元以下罰鍰，車輛移置保管並扣繳牌照。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方發現39歲林姓駕駛是毒品通緝犯，身上和車內共被搜出3種毒品、吸食器和6枚手槍子彈。記者林昭彰／翻攝
警方發現39歲林姓駕駛是毒品通緝犯，身上和車內共被搜出3種毒品、吸食器和6枚手槍子彈。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區日前有1輛凌志轎車懸掛註銷車牌拒檢逃逸，警方追逐近2公里將車攔下，發現39歲林姓駕駛是毒品通緝犯，身上和車內共被搜出3種毒品、吸食器和6枚手槍子彈。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區日前有1輛凌志轎車懸掛註銷車牌拒檢逃逸，警方追逐近2公里將車攔下，發現39歲林姓駕駛是毒品通緝犯，身上和車內共被搜出3種毒品、吸食器和6枚手槍子彈。記者林昭彰／翻攝
林姓男子駕駛AB車拒檢逃逸，攔下查出是毒品通緝犯，且被搜出毒品和子彈，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、通緝案件解送士林地檢署。記者林昭彰／翻攝
林姓男子駕駛AB車拒檢逃逸，攔下查出是毒品通緝犯，且被搜出毒品和子彈，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、通緝案件解送士林地檢署。記者林昭彰／翻攝
警方發現39歲林姓駕駛是毒品通緝犯，身上和車內共被搜出3種毒品、吸食器和6枚手槍子彈。記者林昭彰／翻攝
警方發現39歲林姓駕駛是毒品通緝犯，身上和車內共被搜出3種毒品、吸食器和6枚手槍子彈。記者林昭彰／翻攝

毒品 淡水 通緝

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