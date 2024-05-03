不爽幫不熟的人慶生…吵到互開槍 西門町槍擊案今偵結起訴7人

今年2月間，台北市西門町捷運站一號出口旁騎樓發生槍擊案，20幾歲的男子林士凱一夥人在西門町幫朋友慶生，因敬酒問題與同年男子翁裕翔起口角駁火。台北地檢署今偵結，依涉犯聚眾施強暴脅迫、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，起訴涉案7人。

檢警調查，今年2月14日凌晨3點20分，翁裕翔與楊姓女友參加1名林姓女子的生日派對，翁不滿女友找他參加不熟識人的聚會，兩人起爭執，林士凱見狀，認為兩人在別人的生日聚會吵架不妥，出面要替雙方當和事佬，翁認為林多管閒事，兩人當場吵起來。

隨後，翁裕翔與女友先離去，但翁又找來連庠錡、黃弘儒、洪銘瑞、陳柏偉等人，要向林士凱尋仇。林在西門町捷運站外的騎樓，見對方人多勢眾，雙方先是怒罵，翁朝林噴辣椒水，林再向翁開槍，隨後洪向林開瓦斯槍，數人受傷。連的右胸、黃及翁的手臂槍傷、林腿部中彈，雙方各自就醫。檢警陸續逮捕涉案者，查扣槍枝子彈。

檢察官調查後，認定翁裕翔、黃弘儒和連庠錡涉犯刑法第150條第1項之眾施強暴脅迫罪，林士凱和陳柏偉涉犯刑法第271條第2項及第1項之殺人未遂、同法第277條第1項之傷害、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，全案今偵結，檢方依法提起公訴。

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