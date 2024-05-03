快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青山診所濫開安眠藥處方箋售成癮者 醫師獲利逾2千萬…80萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2019年至2021年間，台北市中山區青山診所醫師陳維礎等人，涉嫌開立不實的安眠藥使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，再將處方箋販售給因成癮而有用藥需求的民眾，不法所得逾2000萬。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局中山分局搜索6處，約談陳維礎及其親友共5人，訊後諭知陳維礎80萬交保。

檢方依涉犯毒品、醫師法及偽造文書等罪嫌，諭知陳維礎的兒子60萬交保、藥局蕭姓負責人30萬交保、郭姓醫師20萬交保、陳維礎的女兒則請回。

檢方查出，具有醫師資格的陳維礎，在台北市中山區經營青山診所，聘請郭姓醫師與不具醫師資格的兒子，假冒醫師開立不實處方箋。

檢方指出，2019年至2021年間，該診所透過人頭病患，開立數百張以上的使蒂諾斯自費處方箋，陳維礎再將處方箋販售給對該藥物有成癮性的民眾，民眾再持處方箋至知情或不知情的藥局領藥。期間內，陳藉此手法不法獲利不逾2000萬元。

全案經台北市衛生局函送北檢偵辦，檢調警2日兵分6路搜索，約談陳維礎、郭及涉案親友共5人，全案朝涉犯毒品危害防制條例第4條第4項、醫師法第28條、刑法第215條業務登載不實等方向偵辦。青山診所現已暫停營業。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

青山診所醫師陳維礎（黃衣者）。記者房荷庭／攝影
青山診所醫師陳維礎（黃衣者）。記者房荷庭／攝影

北市 毒品 醫師

延伸閱讀

開不實安眠藥處方箋！北市診所轉售獲利千萬 檢調約談涉案醫師

宜蘭軍人趁女友人服安眠藥性侵 法官：情堪憫恕判緩刑

與母通話有異狀 24歲女全身僵硬陳屍中山區「條通商圈」大樓內

藥局競爭白熱化 大樹：藥師炙手可熱、愈來愈難找

相關新聞

影／上銬畫面曝！貴婦奈奈男友父母 名醫黃立雄夫婦逃亡6年今返台

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與男友黃博健2018年涉吸金逃亡加拿大，其男友父親、名醫黃立雄夫婦因投資醫美涉詐逃亡加國，四人...

青山診所濫開安眠藥處方箋售成癮者 醫師獲利逾2千萬…80萬交保

2019年至2021年間，台北市中山區青山診所醫師陳維礎等人，涉嫌開立不實的安眠藥使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，...

余天女婿涉當車手頭 收押

新北市海山警分局上月偵辦詐騙案時，與被害人配合佯裝面交，警方趁車手出現逮人，並透過車手供述鎖定上游，前往板橋捷運站當場逮...

警政監林明佐 涉洩密博弈洗錢集團

台中地檢署昨指揮廉政署中部調查組搜索刑事局警政監林明佐，原因疑林擔任台中市刑警大隊長期間和博弈洗錢集團交往密切有洩密情事...

25歲台女在澳洲失蹤…最後現身學生宿舍 警方公布照片特徵

澳洲昆士蘭州警方今天在其官網上發布失蹤人口協尋資訊，稱一名25歲、居住在布里斯本（Brisbane）的台灣女子下落不明，...

疑當詐團「第二層車手頭」當場逮捕 余天女婿陳鑒遭收押禁見

民進黨前立委余天和李亞萍的女兒余苑綺前年癌症過世，其夫陳鑒上月30日因疑似為詐騙集團的車手頭，收取水錢時被新北市海山分局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。