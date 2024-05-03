青山診所濫開安眠藥處方箋售成癮者 醫師獲利逾2千萬…80萬交保

2019年至2021年間，台北市中山區青山診所醫師陳維礎等人，涉嫌開立不實的安眠藥使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，再將處方箋販售給因成癮而有用藥需求的民眾，不法所得逾2000萬。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局中山分局搜索6處，約談陳維礎及其親友共5人，訊後諭知陳維礎80萬交保。

檢方依涉犯毒品、醫師法及偽造文書等罪嫌，諭知陳維礎的兒子60萬交保、藥局蕭姓負責人30萬交保、郭姓醫師20萬交保、陳維礎的女兒則請回。

檢方查出，具有醫師資格的陳維礎，在台北市中山區經營青山診所，聘請郭姓醫師與不具醫師資格的兒子，假冒醫師開立不實處方箋。

檢方指出，2019年至2021年間，該診所透過人頭病患，開立數百張以上的使蒂諾斯自費處方箋，陳維礎再將處方箋販售給對該藥物有成癮性的民眾，民眾再持處方箋至知情或不知情的藥局領藥。期間內，陳藉此手法不法獲利不逾2000萬元。

全案經台北市衛生局函送北檢偵辦，檢調警2日兵分6路搜索，約談陳維礎、郭及涉案親友共5人，全案朝涉犯毒品危害防制條例第4條第4項、醫師法第28條、刑法第215條業務登載不實等方向偵辦。青山診所現已暫停營業。

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