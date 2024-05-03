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余天女婿涉當車手頭 收押

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北報導

已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。記者林伯東／攝影 林伯東
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。記者林伯東／攝影 林伯東
新北市海山警分局上月偵辦詐騙案時，與被害人配合佯裝面交，警方趁車手出現逮人，並透過車手供述鎖定上游，前往板橋捷運站當場逮捕擔任收水手的男子陳鑒；調查發現，陳鑒不僅是該詐團車手頭，旗下擁有多名車手，還是前立委余天癌逝女兒余苑綺的老公，詢後依詐欺、洗錢罪送辦，檢方聲押禁見獲准。

針對陳鑒（卅七歲）涉詐遭羈押，余天表示，「很驚訝，我是接到記者電話才知道這件事，看他的樣子，也沒有出來混，怎會這樣？」至於是否會幫陳鑒請律師？余天則說，「他家人會處理。」

據了解，家住板橋的一名男子誤信臉書投資廣告，點選廣告加入LINE群組，隨後依詐團指示，陸續面交六百餘萬元投資，被害人日前欲領取獲利時，被對方以多種理由推託，並表示還要交付保證金才能「出金」，被害人驚覺受騙報警。

海山警分局上月卅日獲報後要被害人佯裝配合，與詐團相約面交取款，警方著便衣到場埋伏，當場逮捕前來取款的車手。警方詢問車手鎖定上游位置，隨後前往板橋捷運站連通道，將等待車手前來交款的收水手陳鑒逮捕，並在他身上搜出二百萬元現金。

據了解，檢察官考量該詐團人數眾多，且陳鑒身為第二層車手頭，有其向上溯源及擴大偵辦必要，因此以串滅證之虞向法院聲押禁見獲准。余天女兒余苑綺前年過世後，獨留小她四歲的老公陳鑒和一對年幼兒女。

余天 余苑綺 車手

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