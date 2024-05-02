快訊

25歲台灣女子在澳洲失蹤…警公布照片特徵 2周內第3個下落不明華裔女子

京華城高容積第一個大禮包 游淑慧揪關鍵人物是他

25歲台女在澳洲失蹤…最後現身學生宿舍 警方公布照片特徵

中央社／ 布里斯本2日綜合外電報導

一名25歲、居住在布里斯本（Brisbane）的台灣女子下落不明。圖／澳洲昆士蘭州警方官網
一名25歲、居住在布里斯本（Brisbane）的台灣女子下落不明。圖／澳洲昆士蘭州警方官網

澳洲昆士蘭州警方今天在其官網上發布失蹤人口協尋資訊，稱一名25歲、居住在布里斯本（Brisbane）的台灣女子下落不明，希望民眾協助提供相關線索。

澳洲當地中文媒體「今日悉尼」（SydneyToday）報導，該名失蹤女子名叫呂侑珉（Yu-MingLu）。她最後的身影是於當地時間4月29日晚間10時20分左右出現在碼頭街（Wharf Street）的學生宿舍，且自4月30日上午8時後就未與任何人聯繫。

根據警方公告，失蹤台籍女子身高約160公分，身形苗條，擁有深棕色長髮和棕色眼珠。

由於失聯狀況與她的個性不符，她的家屬和警方都很擔心她的安危。昆士蘭州警方呼籲，若任何人有相關線索，請主動聯絡調查人員。

「今日悉尼」則報導，呂侑珉的家屬透露，她於4月6日持觀光簽證入境澳洲，目前就讀布里斯本的布朗斯英語學校（Browns English LanguageSchool）。她的母親說，她與女兒最後一次聯絡是在4月30日中午，後來就沒了女兒的消息，女兒最後一次使用宿舍門禁卡則是在29日晚間6時許。

該網站還稱，呂侑珉是最近2週在澳洲失聯的第3名華人女性。上月21日，來自中國吉林的女子夏雪突然失聯；5月1日，中國浙江省寧波市的女子蔣桂飛也向「今日澳洲」求助，稱女兒徐丹雯已失聯3天，迄今杳無音訊。

台灣人 失聯 澳洲

延伸閱讀

GCTF馬來西亞辦工作坊 分享台灣永續發展經驗

逸達抑制劑 澳洲一期臨床

永續航空燃料少又貴 澳洲科學家從垃圾掩埋氣找解方

每4天1婦女遇害 澳洲推新措施因應「國家危機」

相關新聞

疑當詐團「第二層車手頭」當場逮捕 余天女婿陳鑒遭收押禁見

民進黨前立委余天和李亞萍的女兒余苑綺前年癌症過世，其夫陳鑒上月30日因疑似為詐騙集團的車手頭，收取水錢時被新北市海山分局...

仁本集團總經理遇劫！超誇張逆向衝撞畫面曝 陳聖文控對方有吸毒前科

張姓男子昨天下午開車行經北市文山區辛亥路四段，不明原因暴衝，跨越雙黃線直直狠撞對向保持捷，撞擊力道大，保時捷引擎蓋整個翹...

影／警政監林明佐涉洩密帶回中調組 副大隊長列證人請回

台中地檢署今指揮廉政署中部調查組，搜索刑事局警政監林明佐，疑因林擔任台中市警局刑警大隊長期間和博弈集團交往密切，檢調偵辦...

25歲台女在澳洲失蹤…最後現身學生宿舍 警方公布照片特徵

澳洲昆士蘭州警方今天在其官網上發布失蹤人口協尋資訊，稱一名25歲、居住在布里斯本（Brisbane）的台灣女子下落不明，...

余苑綺老公Gary竟是車手頭 海山警逮人送辦已被收押

新北市海山警分局前天偵辦詐騙案，與被害人配合後將車手約出面交當場逮捕車手，接著循車手供述逮捕擔任收水手的陳姓男子，警方調...

台中刑大被搜索 中市警局：調閱資料協助偵辦

台中地檢署指揮廉政署等單位，今天前往台中市刑警大隊搜索。台中市警察局表示，檢方調閱資料，另以證人身分，請刑警大隊陳姓副大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。