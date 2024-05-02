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仁本集團總座車禍…超誇張逆向衝撞畫面曝光 陳聖文控對方吸毒前科

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仁本集團總經理遇劫！超誇張逆向衝撞畫面曝 陳聖文控對方有吸毒前科

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

張姓男子昨天下午開車行經北市文山區辛亥路四段，不明原因暴衝，跨越雙黃線直直狠撞對向保持捷，撞擊力道大，保時捷引擎蓋整個翹起來，雙方駕駛都受傷送醫，幸均無生命危險。昨天晚上10點多，民進黨前北市議員參選人陳聖文在臉書Po文說，被撞的是他媽媽、仁本集團總經理林宥馨，指控肇事者有吸毒前科、車子是租來的且沒有保險，更拒絕做筆錄，十分惡劣。

北市文山二警方昨天下午2點12分獲報，文山區辛亥路四段103號前有車禍趕抵，現場是一輛白色轎車逆向撞擊保時捷，雙方駕駛2人都有受傷，所幸送醫均沒有生命危險；警方確認無人酒駕，全案依交通事故處理，詳細肇事責任待後續釐清。

民進黨前北市議員參選人陳聖文昨天晚上近11點在臉書PO文，稱該起車禍受害者是他母親，他說母親無故遭來橫禍，遇到逆向開車的駕駛直接迎面撞上去，「肇事者有吸毒前科，車子是租來的且沒有保險，更拒絕做筆錄！我真的氣到無法言喻！」

陳聖文說，警方初判對方要負完全的肇事責任，包括被撞壞的車子，還有母親的醫療費，「這個人為事故，我才知道對方雖有毒品前科，但車上跟身上沒有搜到毒品，就不能夠驗毛髮。我真的希望未來能夠修法，車禍要酒測外，也要驗毛髮跟驗尿」。

對此，警方指出，車內沒有查獲相關違禁品，由於肇事的張姓男子（33歲）胸部喊痛，因此尚未製作筆錄。

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民進黨前北市議員參選人陳聖文的媽媽、仁本集團總經理林宥馨，昨天下午開保時捷行經文山區辛亥路四段，莫名遭逆向轎車衝撞，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
民進黨前北市議員參選人陳聖文的媽媽、仁本集團總經理林宥馨，昨天下午開保時捷行經文山區辛亥路四段，莫名遭逆向轎車衝撞，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
民進黨前北市議員參選人陳聖文的媽媽、仁本集團總經理林宥馨，昨天下午開保時捷行經文山區辛亥路四段，莫名遭逆向轎車衝撞，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
民進黨前北市議員參選人陳聖文的媽媽、仁本集團總經理林宥馨，昨天下午開保時捷行經文山區辛亥路四段，莫名遭逆向轎車衝撞，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
民進黨前北市議員參選人陳聖文的媽媽、仁本集團總經理林宥馨，昨天下午開保時捷行經文山區辛亥路四段，莫名遭逆向轎車衝撞，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
民進黨前北市議員參選人陳聖文的媽媽、仁本集團總經理林宥馨，昨天下午開保時捷行經文山區辛亥路四段，莫名遭逆向轎車衝撞，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
民進黨前北市議員參選人陳聖文在臉書Po出事發經過。記者翁至成／翻攝
民進黨前北市議員參選人陳聖文在臉書Po出事發經過。記者翁至成／翻攝

交通事故 北市 毒品 車禍

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