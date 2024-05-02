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黑幫車手私吞詐款120萬 同夥遭逼搶劫還債被警逮

中央社／ 台北2日電

以38歲蔡男為首的高雄幫派「蚵仔寮茶行」作風兇狠，去年旗下1名車手黑吃黑上百萬元逃逸，同行2車手遭處幫規毒打、拘禁和脅迫搶劫還債，刑事局獲報於近日逮5嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長賴耀宗表示，日前接獲從商的簡姓被害人報案，稱去年12月在嘉義市西區收款後遭人行搶未遂，立即組專案小組並調閱周邊監視器追查，隨即鎖定高雄市新興幫派「蚵仔寮茶行」成員26歲黃男和陳男涉案並查緝到案。

經專案小組溯源追查發現，「蚵仔寮茶行」是以38歲蔡男為首，其和高雄「九如茶行」來往密切，平日以茶行作掩護，但實則結合「假投資股票詐欺集團」詐騙被害人。

蔡男等嫌於去年11月間佯稱投資股票可短期高獲利話術，騙取被害人信任後，再指揮旗下車手陳男、董男和21歲莊男3人至屏東和被害人面交取款新台幣120萬元。

不料，面交得手後，莊男竟黑吃黑捲款逃逸至桃園地區躲藏，同行的陳男、董男雖不知情，仍遭幫派以連坐法懲罰，帶往茶行毒打、綑綁和拘禁，並脅迫他們向親友借款償還失款，期間董男不堪凌虐趁隙逃逸。

陳男向親友借款先償還10萬元後，又被幫派教唆偕同黃男至嘉義市行搶簡男，但並未得逞。

專案小組歷經3個多月跟監埋伏，見時機成熟於今年4月至高雄市和桃園市八德區拘提主嫌蔡男和旗下小弟蔡男、曾男、黃男和莊男等5嫌，並查扣茶行匾額、廟宇活動服幟、手機、西瓜刀和現金40萬餘元等贓證物。

全案詢後將蔡男等5嫌依涉違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪解送嘉義地檢署偵辦，其中主嫌蔡男遭裁定收押、其餘4嫌無保請回定限制住居。

嘉義 幫派 搶劫 車手 高雄市

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