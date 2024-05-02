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刑事局警政監涉洩密 中檢黑金主任檢察官親自帶隊搜索
台中地檢署今指揮廉政署中部調查組，搜索刑事局警政監林明佐，全案疑因林擔任台中市警局刑警大隊長期間和博弈集團交往密切，檢調偵辦博弈集團案發現遭洩密，蒐證多時後今由黑金組主任檢察官黃政揚親自帶隊搜索，目前將林列被告，全案朝貪汙罪嫌方向偵辦中。
台中地檢署黑金組主任檢察官黃政揚今指揮廉政署中部調查組，北上赴刑事局搜索林明佐辦公室、住處等，將釐清林和博弈集團分子間交往細節、金流明細等，目前僅將林1人列貪汙罪嫌被告。
另外黑金組檢察官今也赴台中市刑警大隊，依證人身分約詢陳姓副大隊長、科偵隊長及經濟組長，3人均配合調查。
中檢今下午6點發布精簡說明，表示偵辦林明佐洩密案，今指揮廉政署中調組、警政署政風室等，依刑事訴訟法及檢察機關實施搜索扣押應行注意事項之規定，知會知會該機關長官或可為其代表之人員在場後，持台中地方法院核發之搜索票至林的辦公處所及住居所進行搜索。
中檢說，搜索依據相關規定，絕無部分媒體所報導之「...衝入...內搜索」之情事，目前全案尚在釐清中。
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