改造父親留下模擬槍 高雄多元計程車司機持槍、毒被逮

高雄30歲林姓男子將父親生前遺留的模擬槍改造為具殺傷力非制式手槍，並花2萬元上網購買槍枝零件自己組裝，去年警方掌握林男疑家中持毒，經合法搜索扣得林藏匿的非法槍、毒；近日，橋頭地方法院依非法製造非制式手槍罪、未遂罪，分處7年4月、3年8月徒刑；並依持有第一級、二級毒品罪，分處3月、8月徒刑，可上訴。

判決書中，2022年底，林於住處將父親生前留下的936模擬手槍（已配置撞針、彈簧等擊發構造）金屬槍管加以貫通，並修飾槍管內徑，完成可發射子彈具殺傷力的非制式手槍，並非法持有；去年6月初，於露天拍賣平台購買槍枝零件，住處自行組裝306模擬槍，但因金屬槍管未完全貫通，已至無法發射槍丸，不具殺傷力；至於，自製18顆子彈中，經測試12顆具有殺傷力，另7顆失敗。

去年6月初，林於楠梓區某生活百貨前，向綽號「崔董」男子以4萬元購買第二級毒品甲基安非他命5包（純質淨重25.914公克），非法吸食施用，隔兩天又向俗稱「小蜜蜂」的男子購買第一級毒品海洛因2包（驗餘淨重1.43公克）、第三級毒品愷他命1包（純質淨重3.623公克），林經驗尿呈甲基安非他命陽性反應，全案經高雄刑大隊報請橋頭地檢署偵辦起訴。

對於非法持槍、改造槍枝、持毒等犯行，林坦承不諱，並供出毒品來源，但因並無查獲毒品提供者，毒品罪部分無法減刑，合議庭審酌，林非法持毒，助長毒品市場流通，易滋生刑事犯罪。

另辯護人主張林基於自身興趣而改造槍彈，並非意圖販賣或攻擊使用，且過去無槍砲前科，僅改造成功1支手槍，但合議庭打臉他，林非法改造父親模擬槍並持有，之後又再次製造，既對槍彈有一定研究，應知槍枝法規限制，仍涉險犯行，顯有相當惡性。

法院審酌，林為多元計程車司機，需扶養母親，近期家中曾遭逢火災變故等情形，依法量處四罪刑責，但因林有他案仍在審理中，因此，暫不予定應執行刑。

高雄林姓男子去年6月非法改造槍械遭警逮捕送辦後，事隔兩個月，又被警方逮獲持有槍枝子彈數發。記者古和純／翻攝

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