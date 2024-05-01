搭捷運太閒亮刀...削竹筍 務農老翁遭罰一萬元

北捷淡水線在4月22日傍晚6點接獲民眾在車廂亮刀情況，捷運警察隊接獲通報立即到場，經查竟是一名務農老翁認為車程時間太長，直接拿出菜刀削起兩袋桂竹筍，所幸沒有發生危害，由於攜帶刀刃已觸法，依違反大眾捷運法裁罰1萬元。

據了解，該名老翁拎著剛採收好的兩大袋桂竹筍從捷運淡水站上車搭到台北車站，車程約近40分鐘，他索性坐在車廂地板上，抽出菜刀開始整理起兩袋的桂竹筍。

由於抽出菜刀的行為，讓其他乘客有些恐慌也擔心發生意外，立即通報站務人員，接獲乘客通報後旋即請捷運警察到場。警察到場後，老翁稱不知道車廂內不能拿出菜刀，捷警遂告誡切勿再攜帶危險物品，並於搭乘捷運時取出使用。