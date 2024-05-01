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荷蘭寄來藏毒花盆 收貨人癌逝

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

販毒集團從荷蘭將K他命夾藏假花花盆，寄空運包裹來台。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從荷蘭將K他命夾藏假花花盆，寄空運包裹來台。記者李奕昕／翻攝
販毒集團涉從荷蘭將Ｋ他命夾藏假花花盆，寄空運包裹來台，海關攔檢查獲，搜出九點二公斤Ｋ他命，市值九二○萬元；刑事局獲報逮捕陳姓男子等六人，其中收貨何姓男子請回後因癌症末期死亡，台北地檢署依毒品罪起訴五人，主嫌張姓男子在逃，發布通緝。

這批假花花盆是從荷蘭以公司名義空運寄出，一月二日抵達桃園機場，關務署台北關以Ｘ光機檢查有異，拆封發現六個花盆每盆都有二至四包Ｋ他命，以石膏封住，清點共十八包重九點二公斤。

警方查出郵差將包裹派送新北市板橋區透天厝，無人收領，寄存板橋的郵局。當月五日，癌末四十八歲何男領取包裹，在附近交給黃男、曾男，黃、曾再開車至陳姓男子板橋住家交貨，陳檢查放入行李箱，黃、曾再載到北市信義區承租倉庫藏放。

海關查獲九點二公斤K他命。記者李奕昕／翻攝
海關查獲九點二公斤K他命。記者李奕昕／翻攝

警方監控發現，竹聯幫分子王姓男子透過四海幫分子吳姓男子，找何當收件人，吳還在何領包裹時於附近監看。當月五、六日拘提陳、黃、曾、何四人，七日和九日再至王、吳住家拘人。陳等人原稱不知是毒品，後坦承犯行，檢方聲押五人獲准，何獲請回，隔月病亡。

警方查出何曾被查獲毒品，研判販毒集團看準他來日不多，利用收貨當偵查斷點；另查出五十一歲張姓男子幕後指揮走私毒品，拘提未到案，檢方發布通緝。

官警說，空運包裹走私Ｋ他命，多來自荷比德等國，主因是不少歐洲國家對Ｋ他命沒毒品罪刑責，僅有藥事法等行政罰。

桃園機場 毒品

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