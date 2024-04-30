影／荷蘭空運來台花盆夾近千萬K他命 男收貨後癌逝成斷點

販毒集團從荷蘭將K他命夾藏在假花花盆，寄空運包裹來台，海關攔檢查獲價值920萬元的K他命9.2公斤。刑事局拘提陳姓男子等6人移送，其中收貨的何姓男子癌症末期死亡，台北地檢署本月依毒品罪起訴5人，主嫌張姓男子未到案被發布通緝。

警方調查，這批花盆從荷蘭用公司名義寄出，今年1月2日抵台，關務署台北關以X光機檢查起疑，拆封發現6個假花花盆，每盆放2至4包K他命，以石膏封住放上假花，搜出18包共9.2公斤K毒，通報刑事局追查。

當月5日，癌末48歲何姓男子赴新北市板橋區的物流中心領貨，在附近交給42歲黃姓、41歲曾姓男子，兩人開車至58歲陳姓男子的板橋住處交貨，經陳檢查放入行李箱，由黃、曾載到台北市信義區承租倉庫藏放。竹聯幫成員66歲王姓男子指揮四海幫成員37歲吳姓男子，找何當收件人，並在何取貨時於附近監看。

海關查獲K他命後，刑事局偵三大隊第一隊取出毒品跟監物流，當月5、6日拘提陳、黃、曾、何，7、9日再拘王、吳，部分曾被查獲毒品案。犯嫌起初稱不知是毒品，後來坦認犯行，警詢後依毒品罪移送，檢方聲押陳等5人獲准，何交保後死亡。

警方追查，51歲張姓男子遙控走私K他命，拘提未到案，台北地檢署上月初發布通緝。何領貨時已癌末，警方研判販毒集團利用他來日不多，當偵查斷點。

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