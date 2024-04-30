快訊

兩萬點進場沒肉吃？網搖頭「很多剛起漲」 點名2類股還會漲

NBA／又是「穆神仙」！ 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

「土耳其人」注意！Google One漲價1倍網友哀號 驚見這狀態：年繳便宜翻掉

為了10萬頂替持毒！缺錢男不甘只拿2萬…自首仍慘遭起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名28歲蔡姓男子因缺錢花用，得知友人認識一名林姓男子遭警方查獲持有毒品25包，出價10萬元找人頂替。蔡男得知後聯繫上林男，雙方達成協議便前往警局，然而事後蔡男不甘僅拿到2萬元，便在警方調查時自首。桃園地檢署偵結，依頂替罪嫌起訴蔡男，因符合自首要件，依法可減輕其刑。

蔡男去年8月1日晚間在新北市陳姓友人住處聊天，過程中友人接到一名綽號「阿佑」的來電，指出其友人要找願意替他頂替持有毒品K他命的人，並將給付報酬新台幣10萬元。

對此有經濟困難的蔡男一聽，便透過陳姓友人與「阿佑」聯繫，得知一名林姓男子同日晚間8點40分許，在桃園市桃園區朝陽街2段1號前被警方查獲，扣得毒品25包（另為不起訴處分確定），林男便應允以10萬元為代價請蔡男出面頂替。

隔日凌晨蔡男赴桃園市警局保安警察大隊，向承辦員警謊稱前一晚查獲林男小客車上的25包K他命是他所有，然而毒品經送鑑，經檢驗後其中13包未檢出法定毒品，剩餘12包為安非他命，並非K他命，且蔡男僅自林男手上取得2萬元，便在偵查中自首。

蔡男在偵查中坦承不諱，核與找人頂替的林男在警詢時及偵查中證述情節大致相符，且有查獲照片、員警職務報告、雙向通聯調閱紀錄等證物，蔡男與找人頂替的林男犯嫌均堪予認定。

桃園地檢署偵結，依犯刑法第164條第2項之意圖使犯人隱避而頂替罪嫌起訴蔡男，考量蔡男在尚未被警方發現前就主動自首，符合自首要件，依法可減輕其刑，至於因頂替得到的犯罪所得新台幣2萬元，則建請法院宣告沒收。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市一名28歲蔡姓男子因缺錢花用，得知一名林姓男子出價10萬元找人頂替遭警方查獲持有毒品25包，蔡男得知後與林男達成協議，然而事後蔡男不甘僅拿到2萬元，便在警方調查時自首，桃園地檢署偵結依頂替罪嫌起訴蔡男。記者周嘉茹／攝影
桃園市一名28歲蔡姓男子因缺錢花用，得知一名林姓男子出價10萬元找人頂替遭警方查獲持有毒品25包，蔡男得知後與林男達成協議，然而事後蔡男不甘僅拿到2萬元，便在警方調查時自首，桃園地檢署偵結依頂替罪嫌起訴蔡男。記者周嘉茹／攝影

桃園 毒品 自首

延伸閱讀

知法犯法！嘉義37歲警躲摩鐵施用安非他命 火速兩大過免職

查扣槍枝60枝5萬克毒品 逾4千桃警雷霆除暴成果出爐

安平警拂曉出擊揪出社區毒蟲 安居專案通報立功

女酒後自摔擦傷…台南警關心傷勢 驚見她是持毒通緝犯

相關新聞

知法犯法！嘉義37歲警躲摩鐵施用安非他命 火速兩大過免職

嘉義縣警察局布袋分局37歲陳姓警員輪休後起班經常遲到、精神萎靡，與同事相處不睦，被檢舉浮報加班費，分局督察組主動調查，發...

為了10萬頂替持毒！缺錢男不甘只拿2萬…自首仍慘遭起訴

桃園市一名28歲蔡姓男子因缺錢花用，得知友人認識一名林姓男子遭警方查獲持有毒品25包，出價10萬元找人頂替。蔡男得知後聯...

林森北「美魔女闆娘」找逃逸移工賣毒 半年賺百萬…2人下場曝光

越南籍金姓女子結婚來台，在北市中山區林森北路開設卡拉OK店，卻暗中販賣毒品供越籍同鄉施用，北市警方獲報，暗中蒐證一個月，...

感冒藥煉麻黃鹼...高雄男大生拉同學一起製安毒 兩人都被判入監

經營當鋪的林姓男子找來黃姓、朱姓大學生一起製毒，前年11月製毒工廠被警方瓦解，一審判3人3年6月至7年半不等徒刑，案經上...

影／自創矮化技術大麻增產40倍 分工明確還寫製毒日記…6人被起訴

屏東縣刑警大隊肅竊組去年破獲製毒工廠後，向上溯源，查獲以謝姓男子為首共6人大麻工廠案，謝男出資，為了讓大麻種植量增加，自...

高雄男鞭炮炸完分局又丟南打 精神狀況不穩被強制就醫

高雄23歲高姓男子自稱與某知名拉麵店家有債務糾紛，昨天凌晨騎機車前往店門口放鞭炮，返途經高雄鼓山分局附近，將剩餘鞭炮點燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。