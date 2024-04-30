為了10萬頂替持毒！缺錢男不甘只拿2萬…自首仍慘遭起訴

桃園市一名28歲蔡姓男子因缺錢花用，得知友人認識一名林姓男子遭警方查獲持有毒品25包，出價10萬元找人頂替。蔡男得知後聯繫上林男，雙方達成協議便前往警局，然而事後蔡男不甘僅拿到2萬元，便在警方調查時自首。桃園地檢署偵結，依頂替罪嫌起訴蔡男，因符合自首要件，依法可減輕其刑。

蔡男去年8月1日晚間在新北市陳姓友人住處聊天，過程中友人接到一名綽號「阿佑」的來電，指出其友人要找願意替他頂替持有毒品K他命的人，並將給付報酬新台幣10萬元。

對此有經濟困難的蔡男一聽，便透過陳姓友人與「阿佑」聯繫，得知一名林姓男子同日晚間8點40分許，在桃園市桃園區朝陽街2段1號前被警方查獲，扣得毒品25包（另為不起訴處分確定），林男便應允以10萬元為代價請蔡男出面頂替。

隔日凌晨蔡男赴桃園市警局保安警察大隊，向承辦員警謊稱前一晚查獲林男小客車上的25包K他命是他所有，然而毒品經送鑑，經檢驗後其中13包未檢出法定毒品，剩餘12包為安非他命，並非K他命，且蔡男僅自林男手上取得2萬元，便在偵查中自首。

蔡男在偵查中坦承不諱，核與找人頂替的林男在警詢時及偵查中證述情節大致相符，且有查獲照片、員警職務報告、雙向通聯調閱紀錄等證物，蔡男與找人頂替的林男犯嫌均堪予認定。

桃園地檢署偵結，依犯刑法第164條第2項之意圖使犯人隱避而頂替罪嫌起訴蔡男，考量蔡男在尚未被警方發現前就主動自首，符合自首要件，依法可減輕其刑，至於因頂替得到的犯罪所得新台幣2萬元，則建請法院宣告沒收。

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