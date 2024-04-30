寶林案增至4死 1重症恐醒不過來

寶林茶室食物中毒案昨凌晨再添1人死亡，該事件已累積4人死亡。本報資料照片 寶林茶室食物中毒案昨凌晨再添1人死亡，3天內傳出第二例死亡個案，該事件已累積4人死亡。衛福部次長王必勝表示，該個案於加護病房治療1個多月後，因多重器官衰竭導致病況惡化，家屬忍痛放手。台北市衛生局長陳彥元表示，另有兩名重症患者住院治療中，其中1人「意識低度狀態」，可能醒不過來，醫療團隊仍在評估換肝可能性。

陳彥元指出，往生個案為40歲女性，收治於台北馬偕，最近幾天肺部感染嚴重，合併敗血性休克，因無法控制感染，醫療團隊向家屬解釋「這是一個不可逆的狀態」，家屬日前簽署「拒絕心肺復甦急救」同意書，昨天凌晨3時往生。

至於兩名重症個案分別住在萬芳醫院、三總等加護病房，萬芳醫院個案已接受肝臟移植，已比未移植前好一點，肝臟功能逐漸恢復中。至於三總病患「意識低度狀態」且合併感染，情形不算嚴重，但陳彥元說，「也有可能會醒不過來」，醫療團隊仍在評估換肝的可能性。

法務部參事汪南均昨在立院回應立委詢問時指出，台北、新北、士林地檢署均在偵辦中，檢察官保全證據，也執行強制處分，尊重檢察官的偵查進度。但立委王育敏不滿表示，此案造成4人死亡，社會大眾關注此事，法務部無任何進度，也不對外說明，「這是不對的」。

49歲的寶林茶室案中毒患者黃舒君，在台南市立醫院治療22天後出院，是首名重症出院患者，雖仍有容易疲憊等後遺症，腎功能還沒完全恢復，預計還要休息一、兩周，但她心存感激。

黃舒君說，在寶林茶室用餐後4天，全身不舒服住院，不久就肝昏迷、肝指數飆升至1萬8千多，生存機率應渺茫，連醫師對她能康復都覺得很驚奇，算是另一個生命奇蹟。她也呼籲民眾身體不適要立刻就醫，以免錯過治療機會，也希望大家能更注意食安和健康。